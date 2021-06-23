"Заохочують мілітаризм у Києві": РФ закликає США та НАТО відмовитися від навчань Sea Breeze-2021

У російському посольстві в Сполучених штатах вважають, що вчення підвищують ризик "ненавмисних інцидентів", а також носять очевидно агресивний характер.

Росія закликає США та союзників відмовитися від навчань Sea Breeze. На їхню думку вони носять масштабний та очевидно агресивний характер. Про це повідомляється на сторінці Посольства РФ в США в Twitter.

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Навчання Sea Breeze-2021, за заявою посольства, не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні. Вони підвищують ризики ненавмисних інцидентів, а також "заохочують мілітаристські настрої в Києві".

"Наполегливо закликаємо США та їхніх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій на Чорному морі. Прикладом багатосторонніх зусиль з підтримання миру та стабільності в регіоні є формат #Blackseafor, націлений на зміцнення заходів довіри на морі", — вказують у повідомленні.

У посольстві також додали, що всі проблеми в регіоні можуть розвʼязати причорноморські держави самі, без "навʼязування допомоги ззовні".

Нагадаємо, вчення Sea Breeze-2021 стануть наймасштабнішими в історії проведення. У них візьмуть участь військові з 32 країн. Вперше їх відвідають японські військові. Планується залучити 5 000 військових, 40 літаків і 32 кораблі. Навчання проводяться щорічно з 1997 року.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін побував на виставці "Зброя та безпека-2021", і написав статтю "Системи рулять. БПЛА — це більше не зброя завтрашнього дня".