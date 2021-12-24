Россия продолжает наращивать силы в Крыму и у границ Украины - Reuters (фото)

Россия перекинула на военную базу в Крыму новые подразделения, включающие в себя сотни единиц бронетехники.

Россия в последние недели продолжает наращивать свои войска в аннексированном Крыму и вблизи границ Украины. Это видно на новых спутниковых снимках, сделанные частной американской компанией Maxar Technologies, передает Reuters.

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На фотографиях, опубликованных поздно вечером 23 декабря, показана база в Крыму по состоянию на 13 декабря. На фото той же базы Maxar в октябре она была наполовину пуста.

Maxar сообщил, что в российский гарнизон прибыло новое бригадное подразделение, состоящее из нескольких сотен бронетранспортеров, в том числе боевых машин пехоты серии БМП, самоходной артиллерии, танков и средств ПВО.

"За последний месяц наши спутниковые снимки с высоким разрешением позволили зафиксировать ряд новых российских развертываний в Крыму, а также на нескольких полигонах на западе России вдоль границы с Украиной", — говорится в заявлении компании.

Кремль в пятницу подтвердил, что оставляет за собой право перемещать свои силы на территории России по своему усмотрению и что западные страны проводят провокационные военные маневры вблизи ее границ.

Лидеры США, Европы и Украины обвиняют Россию в повторном наращивании войск у границы с Украиной с октября этого года. Президент США Джо Байден и другие лидеры говорят, что Москва, похоже, готовится к нападению на Украину уже в следующем месяце, что Россия неоднократно отрицала.

Президент Владимир Путин заявил в четверг, что Россия хочет избежать конфликта, но ожидает "немедленного" ответа Соединенных Штатов и их союзников на ее требования о гарантиях безопасности. Москва заявила, что ожидает начала переговоров с официальными лицами США по этому вопросу в январе в Женеве.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявляет, что Москва действует для защиты собственной безопасности.

"Россия перемещает собственные войска по своей территории на фоне крайне недружественных действий наших противников в НАТО, США и различных европейских странах, которые проводят весьма однозначные маневры у наших границ. Это заставляет нас принимать определенные меры, чтобы гарантировать нашу собственную безопасность", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, по состоянию на 22 декабря у границ Украины находилось 122 тыс. российских военных на расстоянии в 200 км и более 143 тыс. — на расстоянии 400 км.