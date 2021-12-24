НАТО боится оказаться на грани войны с РФ из-за Украины, — дипломат (видео)

Посол при НАТО Наталья Галибаренко предположила, что Россия специально оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе для блокирования членства Украины в Альянсе.

Некоторые страны НАТО не решаются на предоставление Украине ПДЧ из-за страха, что Альянс окажется на грани вооруженного конфликта с Россией. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

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Если раньше, как отмечает дипломат, в Альянсе сперва были встревожены концентрацией российских войск на границе с Украиной и возможным полномасштабным вторжением. Однако после консультаций министров и сотрудников спецслужб страны Запада пришли к мнению, что Россия пытается сильно повысить ставки на геополитической арене.

Наталья Галибаренко назвала действия Кремля шантажом, который направлен не только против Украины, но и против стран НАТО.

"Ситуация нагнеталась для того, чтобы "вбросить" их предложение о красных линиях, о новых границах и гарантиях безопасности в Европе. Россия действует по привычной схеме: она сильно манипулирует, поднимает ставки, обостряет ситуацию – а затем соглашается договариваться", — подчеркнула посол Украины при НАТО.

Дипломат заверила, что Североатлантический Альянс не пойдет на уступки Кремлю в вопросе предоставления "гарантий безопасности". Более того, НАТО не будет пересматривать итоги Бухарестского саммита 2008 года, в решении которого говорилось о вступлении Украины и Грузии в состав военного блока.

Наталья Галибаренко напомнила, что НАТО ожидает от Украины реформирования ВСУ и СБУ. Дипломат также отметила, что страны-члены Альянса не решаются на предоставление Киеву ПДЧ из-за страха, что Альянс окажется на грани войны с Россией.

"Да, мы за дипломатическое урегулирование конфликта, но ведь Россия очевидно в этом не заинтересована. И, к сожалению, для многих стран российский фактор и опасность того, что предоставив Украине ПДЧ, Альянс поставит себя на грань вооруженного конфликта с РФ, очень сильно их сдерживает", — добавила посол и предположила, что Россия специально оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, пытаясь заморозить процесс расширения НАТО за счет Украины.

[ + – ] НАТО боится оказаться на грани войны с Россией из-за Украины

Ранее в Кремле признались, что опасаются вступления Украины в НАТО. Личный пресс-секретарь Владимира Путина назвал расширение Альянса за счет Киева угрозой для РФ, а поставки вооружения ВСУ — "ползучим вторжением НАТО".

А 17 декабря МИД РФ передал НАТО и США требования по нерасширению Североатлантического Альянса. В документе Москва требует исключить включение Украины в НАТО, а также убрать ядерное оружие из третьих стран.