"Это очень плохо": у Путина признали, что боятся вступления Украины в НАТО

Поставки оборонительного вооружения Киеву и визиты военных инструкторов в Кремле расценивают как "ползучее вторжение Альянса".

Россия расценивает расширение НАТО за счет Украины в качестве угрозы в свой адрес. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVi.

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По его словам, сейчас Россия не может рассматривать Украину в качестве своего партнера и союзника. Вместе с этим, Дмитрий Песков назвал украинцев "братским народом".

"Вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют отношения к РФ — от капилляров до центральных артерий наших двусторонних отношений. То есть отношений как таковых нет", — продолжил пресс-секретарь Владимира Путина в общении с журналистами.

Комментируя намерение Украины стать членом НАТО, Дмитрий Песков заявил, что для России "это очень плохо". Как отметил пресс-секретарь Путина, в случае расширения Североатлантического Альянса за счет Киева, западная военная инфраструктура "начнет дрейф в сторону наших границ".

Поставки оборонительного вооружения Украине и визиты военных инструкторов Дмитрий Песков назвал "ползучим вторжением НАТО".

"Может ли Россия оставаться безразличной к этому? Нет, не может. Поэтому с одной стороны Путин занимает с одной стороны жесткую позицию, но с другой — весьма последовательную и миролюбивую. Его предложение выйти на некие обязывающие гарантии безопасности — это очень конструктивное предложение. Оно способно огородить нас от той напряженности, которая возникла сейчас на европейском континенте из-за украинской истории", — подытожил Песков в интервью российскому телеканалу.

Напомним, 17 декабря на сайте МИД РФ появился документ, по которому Россия предлагает НАТО гарантии взаимной безопасности. Кремль предлагает странам Альянса прекратить военную деятельность в странах-партнерах, убрать ядерное оружие из третьих стран и исключить возможность вступления Украины в НАТО.

Белый дом отреагировал на документ российского МИД и заверил, что США не пойдут на компромисс в вопросах безопасности. Более того, как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Вашингтон не заинтересован в прямых переговорах с Москвой, если в них не будут участвовать европейские партнеры.