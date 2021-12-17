Белый дом ответил на тербование Кремля о неприсоединении Украины к НАТО

Джен Псаки заявила, что США не пойдет на компромисс в вопросе безопасности и не будет напрямую говорить с Россией без европейских союзников и партнеров.

Официальный Вашингтон отреагировал на предложенный Кремлем проект договора о безопасности, в котором Россия требует исключить возможность вступление Украины в НАТО. Как отмечает Reuters, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что все страны имеют право самостоятельно определять свое будущее и проводить внешнюю политику без вмешательства извне.

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По словам пресс-секретаря, США не намерена идти на компромисс, когда речь идет о ключевых принципах, на которых строится европейская безопасность.

"Без наших европейских союзников и партнеров не будет переговоров по европейской безопасности", — подчеркнула Псаки.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов "работать над мерами по укреплению доверия" с Москвой, но только в том случае, если Россия предпримет конкретные и решительные действия по снижению напряженности.

В то же время, замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал реакцию Вашингтона, назвав ее обескураживающей, и заявил, что западным партнерам стоит серьезно отнестись к предложениям российской стороны по обеспечению безопасности. Рябков считает, что предложение России не является результатом пересмотра итогов холодной войны. Он призвал США и страны НАТО взглянуть "на все по-новому" и начать писать историю отношений с Москвой с чистого листа.

Напомним, что Россия опубликовала проект договора с Соединенными Штатами и НАТО, в котором требует прекратить всякую военную деятельность на территориях стран бывшего СССР. По условиям Кремля, выдвинутых 17 декабря Министерством иностранных дел России, НАТО должно прекратить всякую военную деятельность в этих странах, в том числе и в Украине.

Накануне, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украине не сообщили о точной дате вступления в НАТО, однако возможный диалог будет происходить исключительно между Украиной и Альянсом.