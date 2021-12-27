В Киеве объявили набор резервистов в штаб территориальной обороны: когда пройдут учения
В Киеве более 500 объектов критической инфраструктуры и их надо охранять. Скопление российских военных на границах с Украиной заставляет задуматься о различных вариантах развития событий.
В Киеве создают штаб территориальной обороны и набирают резервистов. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации (КГГА).
Систему теробороны столицы планируют развернуть в ближайшее время, отметил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрея Крищенко.
Командно-штабные учения теробороны запланировали на январь, набор резервистов в бригаду продолжается, заявили в администрации.
По словам мэра столицы Виталия Кличко, угрозы России и скопление военных на границах с Украиной заставляют задумываться и готовиться к различным вариантам развития событий.
"В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений", – сообщил градоначальник.
Особо внимательно нужно отнестись к безопасности объектов критической инфраструктуры Киева, считает он.
"Таких объектов в Киеве — более 500. Их, в случае чрезвычайной ситуации, берут под охрану различные ведомства – полиция, военные, подразделения территориальной обороны", – заключили в КГГА.
Напомним, что Россия продолжает увеличивать воинский контингент на границе с Украиной. Так, 25 декабря была замечена переброска составов тяжелой бронетехники в Нижегородскую, Брянскую и Воронежскую области.
По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Россия потерпит сокрушительное поражение, если вторгнется в Украину.