Вторгнення РФ в Україну може розпочатися з Азовського моря — The Washington Post

Якщо масштабна вилазка РФ розпочнеться з моря, розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, то українські сили значною мірою виявляться безсилими.

За даними американської розвідки, Росія готує масштабну військову атаку проти України за декількома напрямками. При цьому може бути задіяно 175 тис. військовослужбовців. Про це повідомляє The Washington Post.

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Російський наступ може початися з моря, що розділяє країни, а далі російські військові можуть висадитися на українській території.

За наявними даними, берегова лінія Азовського моря представляє для РФ більш серйозну стратегічну та економічну мету, якщо порівняти із зоною чинного конфлікту на Сході України. Американські розвіданалітики говорять про сухопутний коридор до окупованого Криму, який може спробувати прокласти російська армія. У розвідданих згадуються такі портові міста, як Маріуполь та Бердянськ.

[ + – ] Фото: The Washington Post | с.Бердянське

Американські аналітики зазначають, що ВМС України обмежені у своїх маневрах Азовським морем, оскільки російська сторона регулярно блокує судноплавні зони, де проводяться "артилерійські навчання". Лише у грудні близько 70% Азовського моря було закрито для транспорту через навігаційні попередження РФ.

Росії вигідно розпочати атаку з Азова

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що у плані безпеки зараз на Азовському морі домінує Росія, а при переході конфлікту в активну фазу російський флот чинитиме тиск на південні прибережні міста.

Кулеба підкреслює, що в становищі, що склалося, РФ диктує свої умови на Азові і зараз планує задіяти свої ВМФ.

"Якщо вторгнення почнеться з моря, українські сили значною мірою виявляться безсилими, — пояснює Кулеба. — Вони не можуть юридично вжити будь-яких дій, поки перший російський солдат не ступить на сушу".

Раніше Фокус повідомляв, що Олексій Арестович попередив РФ про можливі наслідки відкритого конфлікту в Україні. "Втопимо вас у крові", — пообіцяв радник глави Офісу президента України, додавши, що спроба подальшої ескалації призведе до загибелі десятків тисяч людей та грандіозної поразки РФ.