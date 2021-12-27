Вторжение РФ в Украину может начаться с Азовского моря — The Washington Post

Если масштабная вылазка РФ начнется с моря, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, то украинские силы в значительной степени окажутся бессильными.

По сведениям американской разведки, Россия готовит масштабную военную атаку против Украины по нескольким направлениям. При этом могут быть задействованы 175 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает The Washington Post.

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Российское наступление может начаться с моря, разделяющего страны, а за ним — последует высадка российских военных на украинской территории.

По имеющимся данным, береговая линия Азовского моря представляет для РФ более серьезную стратегическую и экономическую цель, если проводить сравнение с зоной действующего конфликта на Востоке Украины. Американские разведаналитики говорят о сухопутном коридоре к оккупированному Крыму, который может попытаться проложить российская армия. В разведданных упоминаются такие портовые города, как Мариуполь и Бердянск.

[ + – ] Фото: The Washington Post | c.Бердянское

Американские аналитики отмечают, что ВМС Украины ограничены в своих маневрах по Азовскому морю, поскольку российская сторона регулярно блокирует судоходные зоны, где проводятся "артиллерийские учения". Только в декабре порядка 70% Азовского моря были закрыты для транспорта из-за навигационных предупреждений РФ.

Россие выгодно начать атаку с Азова

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что в плане безопасности сейчас на Азовском море доминирует Россия, а при переходе конфликта в активную фазу российский флот будет оказывать давление на южные прибрежные города.

Кулеба подчеркивает, что в сложившемся положении РФ диктует свои условия на Азове и сейчас планирует задействовать свои ВМФ.

"Если вторжение начнется с моря, украинские силы в значительной степени окажутся бессильны, — объясняет Кулеба. — Они не могут юридически предпринять какие-либо действия, пока первый российский солдат не ступит на сушу".

Ранее Фокус сообщал, что Алексей Арестович предупредил РФ о возможных последствиях открытого конфликта в Украине. "Утопим вас в крови", — пообещал советник главы Офиса президента Украины, добавив, что попытка дальнейшей эскалации приведет к гибели десятков тысяч человек и грандиозному поражению РФ.