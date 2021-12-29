"Тривожна валіза" та продукти: влада Києва розповіла, що потрібно мати в разі нападу Росії

Якщо Росія наважиться напасти, в Києві запрацюють сирени та звучатимуть оголошення по радіо. Влада столиці просить киян мати набір необхідних речей.

Киянам варто мати набір речей першої необхідності або "тривожну валізу" на випадок військової агресії Росії. Про це повідомив колишній голова поліції Києва, заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко в інтерв'ю "Головкому".

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У цей комплект повинні входити документи, медикаменти, зручний одяг за сезоном і запас продуктів на дві доби (консерви, армійські сухпайки).

За словами Крищенка, бажано, щоб українці могли надати першу медичну допомогу.

"Курси проходити не обов'язково, багато роликів на цю тему є в інтернеті", — додав він.

Як влада столиці відреагує на напад?

У разі можливого нападу РФ у Києві звучатимуть сирени й оголошення на радіо. На телефони надходитимуть повідомлення, зазначив заступник голови КМДА.

[ + – ] У Києві 29 грудня сирени гудіти не будуть

"Будуть опрацьовуватися питання евакуації, але я їх зараз не можу висвітлювати. Будь-яка держава, опинившись у надзвичайній ситуації, відразу все зробити не зможе. Порушиться безліч звичних зв'язків та умов роботи. У міських органах влади теж працюють люди, у них є сім'ї і незрозуміло, хто як поводитиметься", — заявив чиновник.

Проте київська влада намагається донести до людей, що в разі небезпеки не буде ситуації "порятунок потопельників — справа рук власне потопельників".

"Влада вживатиме всіх заходів. Зараз тривають навчання, тренування, відбуваються якісь коригування", — додав Крищенко.

Також 29 грудня у столиці завершать перевірки всіх систем сповіщення, громадянської безпеки, перевірку підвалів і бомбосховищ. Сирени не гудітимуть, запевнив заступник Кличка.

Підготовка тероборони

Окрім перевірки систем цивільного захисту, в Києві активізували розгортання бригади територіальної оборони. Як зазначив колишній глава поліції, на 2022 рік їй виділить майже 40 млн гривень. За словами Крищенка, для набору рекрутерів готують сітілайти в метро та промо-ролики.

[ + – ] Бригаду тероборони Києва збільшать Фото: Виктор Ковальчук

За словами Крищенка, депутати Київради незабаром проголосують за програму "Захисник Києва". З 1 січня бригаду тероборони розширять до 5 тисяч людей, із шести батальйонів зроблять десять.

"10–14% бригади складуть штатні військовослужбовці Збройних сил, які повністю отримають забезпечення у Збройних силах, а решта — резервісти, які добровільно підписали контракт зі Збройними силами на проходження служби в резерві. Резервісти проходитимуть навчання один-два рази на тиждень", — резюмував він.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко нещодавно оголосив створення штабу територіальної оборони для охорони об'єктів критичної інфраструктури. Навчання тероборони відбудуться в січні.

Міністр оборони України Олексій Резніков не схвалив таке рішення Кличком. За його словами, самовільно місцева влада не може організовувати штаби тероборони, адже ці завдання виконують бійці Сил спецоперацій, які підпорядковуються Головнокомандувачу ЗСУ через Командувача Сил тероборони ЗСУ.

Фокус уже розбирав, чи готова територіальна оборона виконувати бойові завдання під час нападу армії РФ.