Территориальная оборона Украины: какой должна быть и чего ей не хватает сейчас

Низкий уровень финансирования и материально-технического обеспечения; нехватка помещений и транспорта; отсутствие устойчивой системы оповещения резервистов — вот лишь некоторые проблемы войск ТрО на сегодня. Возможно, их поможет устранить Закон "Об основах национального сопротивления", который вступит в силу с 1 января. Так ли это, Фокус узнавал у военных экспертов.

Уже который месяц в Украине не утихают разговоры об опасности полномасштабного вторжения России. В связи с этим украинцам важно знать, какова ситуация в ВСУ, а также — готова ли территориальная оборона выполнять свои задачи в случае наступления российской армии на наши города.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет о готовности сил территориальной обороны.

"В случае необходимости развертывание батальонов территориальной обороны будет происходить в соответствии с законом. Будут использоваться резервы, вооружение, есть командующий. Территориальная оборона — это дополнительный вид Вооруженных сил, такой же, как и другие виды. Поэтому мы готовы", – заверил Резников.

[ + – ] Алексей Резников: "Территориальная оборона — это дополнительный вид Вооруженных сил"

Однако не все эксперты оптимистически оценивают боеспособность сил ТрО и говорят о многочисленных проблемах.

"Тероборона находится на стадии формирования, и до какой-то серьезной боеспособности еще далеко. Люди, которые задействованы в этом, — патриоты, и они сделают все возможное, и сейчас делают, готовясь максимально. Но говорить, что система территориальной обороны уже готова к вызовам, это большое преувеличение, — считает Андрей Гордиенко, глава правления движения содействия территориальной обороне Украины. — Задач очень много, и в случае кризисных ситуаций, какие бы в штабе ТрО ни были патриотические люди, и как бы они ни хотели изменить ситуацию, очень ограничены в силах и средствах. Ограничены межведомственным взаимодействием, которое долго и сложно налаживать при всем желании. Поэтому действительно должны проходить учения и в первую очередь, мне кажется, нужно уделять внимание общественности, ее потенциалу и это самый быстрый и конструктивный путь".

Проблема налицо: у батальонов теробороны нет достаточного финансирования и материальной базы

"Вопрос подготовки теробороны болезненный, это одна из больших проблем. Нет нормального финансирования, нет нормальной материальной базы, — отмечает аналитик ОО "Повернись живим" Антон Муравейник. — Как предполагается сейчас обучение резервистов теробороны? Существует формат стрелковых дней. Они проходят раз в месяц, а вообще, как мне говорили, два раза в месяц, один раз для кадрового состава бригады и один раз для резервистов. Но на стрелковых днях, скорее всего, не стреляют. В области, может, еще стреляют, а в районе есть проблема, поскольку нет нормального транспорта в бригадах, нечем привезти оружие и патроны. Поэтому люди приносят свое оружие и стреляют в оврагах, лесах. Есть очень много мотивированных людей, например, один из батальонов на Киевщине, они собираются сами каждую неделю и отрабатывают и тактику, и такмед, и применение вооружения. И это очень круто, когда есть такой коллектив. По отдаленным районам стрелковые дни могут не проводиться, или проводятся формально. Чтобы проводить занятия, нужны профессиональные инструкторы — а их нет в принципе, они не предусмотрены штатом. Часто для этого используют людей с боевым опытом или общественные организации".

[ + – ] Антон Муравейник: "Чтобы проводить занятия, нужны профессиональные инструкторы, а их нет в принципе, они не предусмотрены штатом" Фото: facebook.com/muraveinyk.anton

Изменения к лучшему все же заметны, и есть случаи, когда местная власть даже готова организовать финансирование подготовки бойцов ТрО.

"В армии по-прежнему бюрократии больше, чем нужно, логистика и организационные вопросы занимают очень много времени, которое хотелось бы тратить на боевую подготовку, а не на ожидания, — говорит командир минометного взвода 112-й бригады ТрО, журналист Евгений Лешан, принявший участие в масштабных учениях под Киевом в августе. — Но все понемногу меняется к лучшему. Киевская городская госадминистрация в последнее время демонстрирует интерес к ТрО, обещают финансирование из городского бюджета в размере 150 млн. гривен".

[ + – ] Евгений Лешан. В армии по-прежнему бюрократии больше, чем нужно, логистика и организационные вопросы занимают очень много времени, которое хотелось бы тратить на боевую подготовку, а не на ожидания. Фото: facebook.com/leshan.zhe

Задачи, которые предстанут перед теробороной Киева в случае наступления врага

В случае войны у ТрО в столице Украины две задачи — пресечь в зародыше действия пятой колонны и оказать сопротивление противнику, если тот попытается войти в Киев. Первая задача вполне реализуема. Можно вспомнить пример Славянска: город, который некому защищать, способна захватить даже небольшая группа целеустремленных вооруженных людей, вроде ДРГ полковника Гиркина, — рассказывает Евгений Лешан. А наличие подготовленных подразделений ТрО, готовых быстро сопротивляться врагу, уже само по себе станет сдерживающим фактором для пятой колонны.

"Что касается обороны города, то наша задача — сдерживать противника до подхода основных сил ВСУ. И здесь, конечно, бригаде нужно постоянно наращивать свои силы и возможности. Сказать, что все уже готово — это был бы самообман, который дорого всем нам обойдется", — отмечает Лешан.

Чем важен Закон №5557 "Об основах национального сопротивления"

Улучшить ситуацию призван новый закон, который впервые в истории Украины посвящен в значительной мере вопросам теробороны. Закон №5557 "Об основах национального сопротивления" вступит в действие с 1 января 2022 года.

Принятый 16 июля 2021 года Закон "Об основах национального сопротивления" впервые в современной истории Украины должен комплексно нормировать деятельность территориальной обороны и разрешить начать ее финансирование.

В этом законе определены основные задачи и мероприятия по подготовке и ведению территориальной обороны Украины.

Аналитик ОО "Повернись живим" Антон Муравейник в исследовании под названием "Территориальная оборона Украины. История, современное состояние и будущее" отмечает: "После принятия Закона Украины "Об основах национального сопротивления" появилась законодательная основа для развития территориальной обороны Украины. Выбор этой концепции развития теробороны обусловлен многими факторами. Она имеет много недостатков, но важен сам факт ее принятия. Это позволяет получить финансирование на развитие теробороны, запустить процесс формирования дееспособного организационного ядра и отрабатывать новые способы применения частей (подразделений) Сил ТрО. В идеале, дальнейшее устранение недостатков должно происходить с привлечением широкого круга стейкхолдеров и представителей общественного сектора".

Документом предусмотрено, что тероборону выделят в отдельный род сил в составе ВСУ. Чтобы осуществить планируемые новым законом реформы в теробороне, численность ВСУ законодательно увеличили на 10 тысяч человек.

[ + – ] Принятый 16 июля 2021 года Закон "Об основах национального сопротивления" впервые в современной истории Украины должен комплексно нормировать деятельность территориальной обороны и разрешить начать ее финансирование. Фото: 1k.com.ua

Критики предупреждают: "Это закон о порции пушечного мяса", "советский колхоз" и "пехота для бедных"

Принятый закон – инициатива президента Зеленского. Однако одновременно предлагалась и другая концепция теробороны в Украине. Еще один законопроект разработал бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Кривонос. В Верховной Раде его зарегистрировали значительно раньше президентского, но в итоге в сессионный зал законопроект так и не попал.

Кривонос выступил с жесткой критикой президентского закона.

"Тот закон, который принят с подачи президента Зеленского – это закон об очередной порции пушечного мяса для пополнения потерь на фронте, – говорит генерал Кривонос. — Они прописали это в законе, что войска теробороны могут применяться для ведения боевых действий на фронте. Вопрос в том, что есть провалы кадровой работы в вооруженных силах. Поэтому в первую очередь они думают – где взять людей? Они ведь не мотивируют. Давайте посчитаем, сколько десятков, а пожалуй, уже и сотен тысяч уволилось за годы российско-украинской войны. Они ушли из рядов Вооруженных сил. Они разочаровались".

В президентском законе действительно отмечается, что бригады теробороны, в случае необходимости, могут привлекать к выполнению задач не только в своей области, но и в других регионах.

[ + – ] Генерал Сергей Кривонос: "Закон, который принят с подачи президента Зеленского – это закон об очередной порции пушечного мяса для пополнения потерь на фронте"

Еще одно важное отличие в подходах к развитию теробороны в Украине – штатное оружие бойцов, а именно, место его хранения. В принятом законе это специально оборудованные помещения в пунктах постоянной дислокации. В проекте, который отстаивал Кривонос, после года службы в бригаде резервист получал право хранить автомат дома.

С критикой Закона "Об основах национального сопротивления", который вступит в силу с 1 января 2022 года, выступил и главный редактор сайта Цензор.НЕТ, экс-советник министра обороны Украины Андрея Тарана Юрий Бутусов. Он убежден: документ ведет создание и развитие территориальной обороны по ложному пути.

"Государству нужно создать добровольческие силы – то, что у нас называют территориальной обороной. Но, к сожалению, тот путь, который был проголосован и принят — это абсолютно ложный путь… Это абсолютно мертвая схема. Она мертва не потому, что люди плохи: люди в ТрО идут очень мотивированные, преданные, там хороший подбор кадров. Проблема в том, что сама схема создания территориальной обороны в Украине — это все равно получается советский колхоз", — отмечает Бутусов.

Журналист считает, что вновь созданная тероборона дублирует функции уже имеющихся структур, и ее материальное обеспечение не будет достаточным.

"Посмотрим, сколько в Украине резервных структур. Есть кадровая армия, у которой есть оперативный резерв первой и второй очередей. В кадровой армии сухопутных войск имеется корпус резерва, где 10 бригад. […] Есть Национальная гвардия, выполняющая те же задачи, что прописаны для войск территориальной обороны Вооруженных Сил. Это тоже военное формирование со своим оперативным резервом. И здесь у нас создаются войска территориальной обороны – это еще один резерв. […] Это такая пехота для бедных. На них уже не хватает ни техники, ничего у них не предполагается. Есть просто люди, которым выдали (практически всем) только автомат Калашникова и больше ничего. У них нет штатного транспорта, вооружения — это должно быть выдано, если придет война. И, конечно, у них нет обеспечения", — рассказывает Бутусов.

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Некоторые моменты нового закона подвергает критике и Антон Муравейник в своем исследовании.

Эксперт обращает внимание на то, что идея постоянного хранения резервистами оружия на дому была отклонена как создающая определенные риски. Но на самом деле, полагает Муравейник, пользы от такой инициативы может быть гораздо больше, чем угроз. Резервисту не придется самостоятельно добираться до мест хранения вооружения, проходить длительную процедуру получения оружия и патронов (особенно с учетом низкой пропускной способности в местах их выдачи), а затем отправляться к месту выполнения заданий.

К тому же нет гарантий поступления в ближайшее время в части ТрО достаточного количества транспортных средств. Это означает, что перемещение между всеми пунктами назначения может занять много времени. Между тем, опыт весны 2014 года на Донбассе показал, что места скопления и хранения вооружения (отделы и управления силовых структур, военкоматы, воинские части и т.п.) были атакованы и/или блокированы в первую очередь.

Реформа теробороны будет продолжаться до 2024 года

Силы территориальной обороны станут еще одним отдельным родом сил Вооруженных Сил Украины и будут формироваться в несколько этапов до июня 2022 года.

План формирований сил территориальной обороны Украины 20 октября утвердил главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный: численность теробороны составит около 80 тысяч, из них 10 тысяч — военнослужащие по контракту, остальные – резервисты и военнообязанные, которых будут призывать за мобилизацией в случае обострения.

Формирование сил теробороны, комплектование и обустройство пунктов постоянной дислокации планируется осуществить в течение 2022 года. 2023 год посвятят приобретению навыков. Поэтому готовности к выполнению задач тероборона достигнет не раньше 2024 года.

Формировать Силы теробороны будут в три этапа. На первом, на базе существующего Командования территориальной обороны Сухопутных войск, создадут отдельное Командование сил территориальной обороны. Штат должен быть утвержден до конца 2021 года, завершить формирование – до 31 января 2022 года.

Следующим шагом станет создание четырех региональных управлений территориальной обороны. Штаты этих органов управления должны быть утверждены до 25 февраля, а сформированы – до 31 марта.

В завершение, до 31 мая 2022 года, должны сформировать, а точнее переформировать, 25 бригад территориальной обороны (100-124 обртро). Штаты бригад должны разработать и утвердить до конца апреля. На комплектование этих частей отводится месяц – оно будет осуществлено в мае следующего года.

Текущее структурное разделение территориальной обороны Украины довольно простое — вся территория Украины поделена на зоны и районы территориальной обороны, совпадающие с административным разделением государства:

Зоны ТрО – они соответствуют границам областей и городов со специальным статусом. На начало 2021 года существует 25 зон ТрО, из которых 24 сформированы во всех областях Украины и одна в городе Киев.

Районы ТРО – соответствуют границам районов этих областей и городов со специальным статусом.

[ + – ] Численность теробороны составит около 80 тысяч, из них 10 тысяч — военнослужащие по контракту, остальные – резервисты и военнообязанные, которых будут призывать за мобилизацией в случае обострения. Фото: defence-ua.com

Что может сделать тероборону более эффективной?

Военный аналитик Focus.ua, офицер Армии обороны Израиля и военный инструктор ОО "Украинская Оборона" Игаль Левин подчеркивает: боец ​​территориальной обороны в любой армии всегда хуже подготовлен и имеет более старое вооружение, чем солдат регулярной армии. Принято считать, что тактикой ТрО должна быть герилья, то есть тактика массового изматывания врага на своей территории с целью нанести ему максимальный ущерб, нарушить работу его логистики и штабов, держать в страхе тылы, снайперский террор и т.д. На практике, считает Левин, в украинских реалиях может быть эффективна тактика малых групп, тактика работы по тылам и флангам врага.

Левин отмечает, что для эффективного противостояния многочисленной российской армии Украине следует предпринять следующие шаги в развитии теробороны:

Развернуть формирование подразделений ТрО по территориальному принципу, свести к минимуму бюрократию и формальные преграды. Ввести регулярные и действенные учения с привлечением специалистов из стран, которые смогли построить собственные территориальные милицейские силы. Это Польша, страны Балтии и другие.

Нормировать привлечение общественных организаций, занимающихся военно-патриотической подготовкой, к единой зонтичной структуре, которая будет работать непосредственно с войсками ТРО.

Выделить из арсенала ВСУ нормированное количество оружия, боеприпасов, техники и т.д. для боевого и материального обеспечения ТрО.

Начать всестороннее изучение практик войны рейнджеров, террора-контртеррора, герильи-контргерильи и т.д. Акцент должен быть на асимметрии, а не на традиционной военной доктрине.

Обеспечить достойную материальную поддержку как кадровым служащим штабов ТрО, так и резервистам ТрО во время сборов и учений. Закон должен регламентировать, что работодатель будет отпускать гражданина для участия в собрании, без страха потерять работу или заработную плату.

Анализируя президентский закон, аналитик отмечает, что привлечение и организация людей, владеющих охотничьим оружием в территориальных общинах, безусловно, положительный шаг. Сопротивление действительно должно быть общенациональным, то есть народным.

Однако возложение ответственности за подготовку на ССО вместо создания специальных частей, подготовки специалистов по войне малых групп, герилье и контргерилье Левин не считает правильным решением. Также неудачной эксперт называет идею наделить Главнокомандующего ВСУ правом привлекать бойцов ТрО для выполнения задач вне своей зоны. Учитывая беспорядок и неразбериху в случае большой войны, а также возможный кризис в живой силе, этим правом Главнокомандующий ВСУ скорее всего воспользуется.

[ + – ] Игаль Левин. Начать всестороннее изучение практик войны рейнджеров, террора-контртеррора, герильи-контргерильи и т.д. Акцент должен быть на асимметрии, а не на традиционной военной доктрине.

Актуальные проблемы системы ТрО (по состоянию на 2021 год) отмечены в исследовании "Повернись живим"

низкий уровень финансирования и материально-технического обеспечения;

отсутствие фондов (помещений, территорий и т.п.) и транспорта;

нехватка человеческих ресурсов;

особенности формирования территориального резерва;

некоторые из последствий административной реформы;

отсутствие устойчивой системы оповещения резервистов;

неэффективные процессы и процедуры.

Авторы предлагают алгоритм, посредством которого на этапе планирования и внедрения изменений можно четко выстроить актуальную концепцию и структуру системы теробороны:

Изучить действительные и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины— внутренние и внешние, военные и невоенные (в том числе гибридные), природные и техногенные и т.д. Осуществить прогнозирование различных сценариев развития событий и выявить "слабые места", которые не могут покрыть существующие силы безопасности и обороны. Рассмотреть различные способы устранения угроз, выбрав оптимальные на основе баланса "эффективность/расход ресурсов". Если предварительно было принято решение покрыть, по крайней мере, часть из "слабых мест" за счет развития действенной системы теробороны (или в случае, если такая система уже номинально создана, но не является эффективной), следует создать подробный перечень угроз, к реагированию на которые планируется привлекать субъекты ТрО. Только после того, как будут определены угрозы и "слабые места" системы безопасности и обороны, на их основе следует описать задачи теробороны. Разработать детальную структуру управления и спланировать штаты частей (подразделений) ТрО, а также гражданско-военную вертикаль, которые будут гарантировать эффективное выполнение определенных задач. Путем разработки соответствующих законов и других нормативно-правовых актов или благодаря внесению изменений в уже существующие создать качественную юридическую основу для деятельности желаемой системы ТрО.

[ + – ] Медик 130 батальона ТрО г. Киева Фото: 130 батальон ТрО г. Киева

Как устроены подразделения территориальной обороны: опыт других стран

Польша: Wojska Obrony Terytorialnej

В 2015 году наша соседка начала активно создавать мощные подразделения территориальной обороны (пол. Wojska Obrony Terytorialnej – WOT), а уже в 2017 году на создание WOT было выделено более 1 млрд злотых (около 320 млн долларов). К концу 2017 года численность личного состава достигла более 7600 человек. К концу 2022 года планируется довести численность до 50 тысяч личного состава, а общий бюджет до 900 млн долларов. Кроме того, интересный у поляков новый подход к территориальной обороне – территориальная военная служба. Новизна состоит в том, что солдаты ТрО, ранее не проходившие службу, проходят 16-дневную базовую подготовку, а затем в течение трех лет во время выходных проходят обучение по программе индивидуального и специализированного обучения.

Около 10% личного состава ТрО Польши составляют профессиональные военные (главным образом офицеры), состоящие на службе или в запасе. Остальные составляют резервисты-добровольцы, подписывающие контракт на прохождение службы сроком от 2 до 6 лет и получающие назначение в конкретную воинскую часть. Службу в польском ТрО могут проходить все пригодные по состоянию здоровья граждане – как гражданские лица, так и военные, мужчины и женщины.

Основные задачи подразделений территориальной обороны Польши:

в случае возникновения вооруженного конфликта – ведение боевых действий совместно с регулярной армией с целью уничтожения или остановки сил противника;

в мирное время будут выполнять задачи, связанные с защитой гражданского населения от последствий стихийных бедствий, противостоять проведению специальных информационных операций и кибератак.

Кроме того, подразделения польской ТрО должны на постоянной основе активно сотрудничать с элементами сектора безопасности и обороны, государственными органами и органами местного самоуправления.

[ + – ] Подразделения территориальной обороны Польши Фото: Stiopa

Эстония: подразделения ТрО "Кайтселийт"

Подразделения территориальной обороны называются "Кайтселийт" и состоят из 15 пехотных дружин. Эти добровольческие военизированные формирования наряду с вооруженными силами входят в состав Сил обороны Эстонии. Численность дружин по штату мирного времени составляет до 1000 бойцов. Кроме того, в состав "Кайтселийта" входит женский корпус содействия обороне страны (Найскодукайтсе), а также организации "Дочки Родины" (Кодутютред) для девушек и "Молодые орлы" (Нооред коткад) для парней допризывного возраста.

Примечательно, что в Эстонии в течение двух-четырех часов, в зависимости от локации, люди занимают установленные позиции, не дожидаясь решения старшего штаба. Решения принимаются на уровне первичных организаций.

В этой стране территориальной обороне действительно придают большое значение, так, в Эстонии каждый четверг проводится день защитника, и огромное количество людей занимается на полигонах, в тирах, отрабатывают навыки, которые могут понадобиться в военное время.

[ + – ] Кайтселийт Фото: Laurent Nautilus

Финляндия: территориальные войска Maakuntajoukot

Основу общегосударственной обороны в Финляндии составляют т.н. территориальные войска (Maakuntajoukot).

Территория страны поделена на четыре крупных военных провинции, своеобразные командования, в состав которых входят военные районы, они же, по административно-территориальному устройству страны – области.

Всего в Финляндии 19 областей и соответственно 19 военных районов. В каждом районе содержатся пехотные роты территориальной обороны. В общей сложности сформировано 28 таких рот (в среднем по две на область).

Подготовкой военнослужащих рот теробороны занимается не только военное руководство, но также финский аналог украинского Общества содействия обороне Украины (ОСОУ) – Национальная ассоциация военизированной подготовки Финляндии.

[ + – ] Территориальные войска Финляндии Фото: Maakuntajoukot

Латвия. Земессардзе – Национальная гвардия

В Латвии функции территориальной обороны выполняет Земессардзе – Национальная гвардия Латвии. Организационно она входит в состав Вооруженных Сил и состоит из Командования и четырех пехотных бригад – по одной на каждый историко-культурный регион страны. Включает штаб и 4 бригады, которые разделены на 18 батальонов, в ней насчитывается около 8300 бойцов.

Главной задачей Национальной гвардии является поддержка регулярных подразделений сухопутных войск посредством защиты национальной территории в случае военной угрозы и выполнения боевой поддержки и боевого обеспечения Национальных вооруженных сил. В то же время Национальная гвардия должна продолжать обеспечивать поддержку в преодолении чрезвычайных ситуаций, обеспечении общественного порядка Латвийской национальной полицией и охране стратегических объектов.

Основными задачами Национальной гвардии являются:

обеспечение боевой и мобилизационной готовности своих подразделений;

обеспечение правовой и военной подготовки солдат Национальной гвардии;

поддержка публичного порядка.

[ + – ] Земессардзе - латвийская Нацгвардия Фото: https://wikiwarriors.org/

Литва: Добровольческие силы национальной обороны

В Литве до 2003 года существовали специальные Добровольческие силы национальной обороны (Krašto apsaugos savanorių pajėgos). Однако после вступления страны в НАТО они были сокращены и интегрированы в регулярные войска. На сегодняшний день их численность составляет около 5000 человек.

Территория страны состоит из 10 уездов, объединенных в военные районы, подчиненные Командованию Сухопутных войск через территориальное командование. Таких командований шесть. Основной боевой единицей территориальных командований является пехотная рота. Одному командованию подчиняется от 5 до 10 пехотных рот, в среднем по 100 человек каждый.

[ + – ] Боец Добровольческих сил национальной обороны Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Впрочем, не стоит поддаваться искушению бездумно скопировать опыт других стран.

"Исследуя опыт других стран, следует учитывать весь спектр условий (геополитических, экономических, безопасных), совокупность которых в разных государствах отличается. Одни имеют малые территории и немногочисленные вооруженные силы, но являются членами мощного военно-политического альянса (Литва, Латвия, Эстония), другие имеют протяженные границы с откровенно враждебными странами или окружены ими (Израиль). Некоторые страны имеют прочную экономику и могут позволить себе новейшее вооружение для регулярной и резервной составляющих вооруженных сил (Финляндия, Швеция), а некоторые, глядя на Украину, построили систему ТрО фактически с нуля (Польша), тогда как наше государство только подходит к этому" , – заключает Антон Муравейник.