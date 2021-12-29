Через загрозу РФ в Україні. США покидає авіаносну групу в Середземному морі, — AP
Спочатку ударна група на чолі з USS Harry S. Truman повинна була вирушити в Перську затоку, але вона залишиться в морі, щоб убезпечити союзників і партнерів Штатів.
Американські військові кораблі не покидатимуть Середземне море через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Про це повідомляє Associacted Press.
Міністр оборони США Ллойд Остін наказав ударному угрупованню авіаносців ВМС США не рухатися на Близький Схід, а залишатися в районі Середземного моря через скупчення десятків тисяч російських військових поблизу кордонів з Україною.
Авіаносна група на чолі з USS Harry S. Truman перебуватиме в Середземному морі, щоб заспокоїти союзників і партнерів США в регіоні, заявило джерело видання в уряді. Уже зараз кількість російських військ становить майже 100 тисяч, що підігріває побоювання, що Москва готова до вторгнення в Україну.
Ударна авіаносна група USS Harry S. Truman складається з 5 кораблів:
- крейсер USS San Jacinto;
- есмінці:
- USS Cole;
- USS Bainbridgem;
- USS Gravely;
- USS Jason Dunham;
Раніше планувалося, що ударна авіагрупа із Середземного моря вирушить у район Перської затоки.
Нагадаємо, у Великобританію повернулася флагманська авіагрупа на чолі з HMS Queen Elizabeth. Вони пройшли пів мільйона морських миль і відвідали 44 країни.
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