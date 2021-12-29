Через загрозу РФ в Україні. США покидає авіаносну групу в Середземному морі, — AP

Спочатку ударна група на чолі з USS Harry S. Truman повинна була вирушити в Перську затоку, але вона залишиться в морі, щоб убезпечити союзників і партнерів Штатів.

Американські військові кораблі не покидатимуть Середземне море через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Про це повідомляє Associacted Press.

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Міністр оборони США Ллойд Остін наказав ударному угрупованню авіаносців ВМС США не рухатися на Близький Схід, а залишатися в районі Середземного моря через скупчення десятків тисяч російських військових поблизу кордонів з Україною.

Фото: U.S. Navy Photo

Авіаносна група на чолі з USS Harry S. Truman перебуватиме в Середземному морі, щоб заспокоїти союзників і партнерів США в регіоні, заявило джерело видання в уряді. Уже зараз кількість російських військ становить майже 100 тисяч, що підігріває побоювання, що Москва готова до вторгнення в Україну.

Ударна авіаносна група USS Harry S. Truman складається з 5 кораблів:

крейсер USS San Jacinto;

есмінці:

USS Cole;

USS Bainbridgem;

USS Gravely;

USS Jason Dunham;

Раніше планувалося, що ударна авіагрупа із Середземного моря вирушить у район Перської затоки.

Нагадаємо, у Великобританію повернулася флагманська авіагрупа на чолі з HMS Queen Elizabeth. Вони пройшли пів мільйона морських миль і відвідали 44 країни.

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