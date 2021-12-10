500 000 морських миль і 44 країни. Королівська авіаносна група повернулася в Британію (фото)

За 7 місяців британські кораблі й авіація пройшли десятки місій. За цей час не обійшлося без інцидентів, було втрачено винищувач F-35B.

У порт Портсмут повернулася авіаносна група на чолі з авіаносцем HMS Queen Elizabeth після семимісячної операції у морях та океанах планети. Про це повідомляє британське видання UK Defence Journal.

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За 7 місяців авіаносна група перетнула три океани та п'ять морів у сумі подолавши майже пів мільйона морських миль. За час місії моряки відвідали 44 країни, враховуючи Австралію, Канаду, Францію, Індію, Японію, Оман і Грецію.

[ + – ] Фрегат з авіаносної групи Фото: Royal Navy

Група складалася з 3 700 людей, дев'яти кораблів, підводного човна, роти морської піхоти та п'яти авіаескадрилій. Літаки та вертольоти на борту кораблів налітали приблизно 4 000 тисяч льотних годин. Однак під час навчань одного винищувача F-35B було втрачено, його залишки недавно дістали з дна Середземного моря.

Фото: Royal Air Force/Twitter

Перед заходом у Портсмут уся авіація вирушила на берегові аеродроми. Як припускають у журналі, це може говорити, що вони підуть на тривалий ремонт.

"Найбільша операція мирного часу за чверть століття, Carrier Strike Group 21 була більшою, ніж просто військовим заходом, який об'єднав елементи оборони, дипломатії та процвітання і виступив під прапором Великобританії", — заявили в Міноборони Британії.

Нагадаємо, 30 листопада в мережу потрапило відео падіння винищувача F-35 за 100 млн фунтів. Під час походу на авіаносці Queen Elizabeth був зафіксований спалах коронавірусу. Майже 100 військових заразилися.