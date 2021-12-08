Із дна Середземного моря підняли уламки британського винищувача F-35

У Великій Британії побоювалися, що Росія може отримати доступ до літака першими й отримати стелс-технології, тому було створено міжнародну операцію для підняття F-35.

Міністерство оборони Великобританії відрапортувало про успішне підняття уламків винищувача F-35, який викотився з авіаносця HMS Queen Elizabeth. Про це повідомляє The Sun.

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Уламки винищувача за 100 млн фунтів вдалося підняти з дна Середземного моря. Він був на глибині півтора кілометра. Для підняття літака залучили цілу міжнародну місію разом із США, Італією й Іспанією. У Британії побоювалися, що технології непомітності винищувача могли потрапити до рук Росії. У Москви були сили та засоби для того, щоб дістатися місця падіння літака першими.

"Операції щодо повернення британського F-35B до Середземного моря успішно завершено", — відрапортували в Міноборони Британії.

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За інформацією джерел в оборонному відомстві, на пошуки місця аварії пішло два тижні, і ще тиждень був потрібний для підняття винищувача з дна. Тому тепер, як заявили офіційні особи, немає жодної небезпеки компрометації технологій літака.

Уламки літака будуть доставлені в один із союзних портів, перш ніж їх направлять до Великобританії.

Через падіння винищувача в складі Королівських ВПС залишилося 23 винищувачі 5 покоління F-35.

[ + – ] Момент аварії

Нагадаємо, 30 листопада до мережі потрапило відео падіння винищувача F-35 за 100 млн фунтів.

Фокус повідомляв, що Фінляндія може стати найбільшим покупцем винищувачів F-35, закупивши 65 літаків.