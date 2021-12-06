Найбільший покупець: Фінляндія може купити винищувачі F-35 на $9 млрд

За інформацією журналістів, оборонне відомство країни вже ухвалило рішення щодо придбання американських винищувачів для заміни наявного парку F/A-18 Hornet.

Міністерство оборони Фінляндії незабаром оголосить про рішення придбати американські винищувачі F-35 у сумі 9 млрд доларів. Про це повідомляє Defence Brief.

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Повідомляється, що для заміни наявних винищувачів 4 покоління F/A-18 Hornet було оголошено програму HX Challenge щодо його заміни. За інформацією джерел, її переможцем став Lockheed Martin із винищувачами F-35. Якщо інформація підтвердиться, Фінляндія може закупити 65 винищувачів на суму 9 млрд доларів.

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Процес заміни винищувачів планують розпочати у 2025 році, а завершити в 2030 році. У пакет на 9 млрд входить технічне обслуговування літаків, навчання екіпажів, а також озброєння для конкретних типів літаків.

У програмі HX Challenge брали участь літаки:

Saab — JAS 39 Grispen E;

BAE Systems — Eurofighter;

Boeing — F/A-18 Block III Super Hornet;

Lockheed Martin — F-35.

Серед усіх претендентів лише F-35 є винищувачем п'ятого покоління, на що й наголошували в Lockheed Martin.

Нагадаємо, ВПС Австралії отримали чергову партію винищувачів F-35A, їхня кількість в армії вже становить 41 одиницю.

Раніше в США вперше дозаправили F-35 у повітрі за допомогою безпілотника Stingray.