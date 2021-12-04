Невидимка F-35 — новий компонент ядерної тріади Ізраїлю

Є всі підстави вважати, що нові ізраїльські F-35 матимуть змогу нести ядерні заряди.

Хоч уряд відмовляється офіційно визнавати це, відомо, що ядерний арсенал Ізраїлю налічує до 100 боєголовок. Єврейська держава також має ядерну тріаду, що складається з ракет наземного базування Jericho, підводних човнів класу Dolphin, оснащених крилатими ракетами морського базування, а також літаків з ядерним озброєнням на борту.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Фокус переклав текст Закарі Кека — наукового співробітника зв'язків із громадськістю в Освітньому центрі політики нерозповсюдження, про нового носія ядерної зброї єврейської держави.

Ядерні заряди на ізраїльському борту F-35

Ізраїль став другою країною після США, яка оголосила початок експлуатації своїх літаків F-35. Зрештою, буде придбано п'ятдесят літаків F-35, всі з яких мають бути поставлені до кінця 2024 року.

Ізраїльські офіційні особи зазвичай стверджують, що F-35 призначені для забезпечення постійної переваги країни у повітряному просторі регіону. Вони наголошують на стелс-можливостях літаків, які дозволять ухилятися від все більш потужних систем ППО Ірану, створюваних у Росії. Однак політики замовчують, що, крім усього іншого, Ізраїль, ймовірно, використовуватиме свої F-35 для доставки ядерної зброї.

Хоча уряд відмовляється офіційно визнавати це, відомо, що ядерний арсенал Ізраїлю налічує до 100 боєголовок. Єврейська держава також має ядерну тріаду, що складається з ракет наземного базування Jericho, підводних човнів класу Dolphin, оснащених крилатими ракетами морського базування, а також літаків з ядерним озброєнням на борту.

Цілком можливо, що F-35 доповнить військово-повітряні частини ізраїльської тріади. Технічно це може спричинити дипломатичні проблеми зі Сполученими Штатами. Раніше, для того щоб придбати у США в 1960-х роках літаки A-4 Skyhawk та F-4 Phantoms, Ізраїль зобов'язався не використовувати літаки, що поставляються США, як засоби доставки ядерної зброї. Наприклад, перед придбанням F-4 Phantoms Сполучені Штати запитали й отримали запевнення в тому, що Ізраїль не буде "використовувати жоден із літаків, що поставляються Сполученими Штатами, як носій ядерної зброї".

[ + – ] Ізраїльський F-35 може нести ядерну зброю. Фото: IDF

У той же час Ізраїль також запевнив США, що не "впроваджуватиме" ядерну зброю на Близькому Сході, — в інтерпретації Ізраїлю це означає можливість створювати ядерний арсенал, не визнаючи його існування публічно. Можливо, Ізраїль так само перекручено тлумачить і свою обіцянку не використовувати американські літаки як носії ядерної зброї.

Ханс М. Крістенсен і Роберт С. Норріс розмірковують на цю тему так: "Що означають слова "використання" та "носій"? Чи належать вони до оснащення літака можливістю доставки ядерної зброї або до власне акту її застосування?". Крістенсен і Норріс також зазначають, що "невідомо, чи давав Ізраїль подібні обіцянки, коли купував літаки F-15 та F-16 у 1980-х і 1990-х роках". Незалежно від даних або не даних обіцянок, Крістенсен і Норріс вважають, що деякі з ізраїльських літаків F-15 і F-16 мають ядерний потенціал.

Важливо

Зірка Давида на крилі. Чому ізраїльські ВПС – одні з найкращих на Близькому Сході

Якщо це правда, то цілком логічно, що ізраїльські літаки F-35 також отримають ядерний потенціал, оскільки передбачається, що винищувачі програми Joint Strike Fighters замінять нинішній парк літаків F-16. Більш того, ізраїльські F35 будуть засновані на варіанті F-35A винищувача Joint Strike Fighter. Це важливо, оскільки США та деякі їхні союзники планують оснастити частину свого флоту F-35A американською ядерною гравітаційною бомбою B61-12.

Звичайно, Ізраїль не має доступу до бомби B61-12. До того ж, викликає сумніви технічна здатність Ізраїлю переобладнати літаки для несення ядерних боєголовок.

"Можна змінити внутрішню проводку та конструкцію літака для розміщення іншої боєголовки, але це пов'язано із суттєвими труднощами, — повідомив аналітик в інтерв'ю War is Boring у 2014 році. — Тим більше, що інженерна складність стала візитівкою F-35".

Важливо

"Довгі руки" за $340 млн. Ізраїльські підводні човни класу Dolphin AIP

Подібні аргументи наводилися й у минулому, але виявлялися хибними. Навряд чи цього разу буде інакше. Коли в 1980-х роках Сполучені Штати розглядали можливість продажу Пакистану літаків F-16, багато хто стверджував, що Ісламабаду не вистачить технічних знань, щоб перетворити їх на літаки з ядерним потенціалом. З'ясувалося, що це не так. Більше того, як зазначалося вище, є всі підстави вважати, що Ізраїль уже переобладнав американські літаки типу F-16 під ядерну зброю. Хоча F-35 технічно складніший, немає причин вважати, що передова оборонна промисловість Ізраїлю не зможе подолати ці перешкоди.

Один зі способів, яким Сполучені Штати можуть спробувати завадити Ізраїлю перетворити F-35 на систему доставки ядерної зброї — це заборонити Тель-Авіву вносити будь-які зміни в конструкцію літака. Саме таку політику Сполучені Штати проводять щодо союзників, які придбали F-35. Як повідомляє Wired: "Стелс-винищувач [F-35], який Lockheed Martin продає союзникам США, поставляється із застереженнями, які прямо забороняють несанкціоноване втручання, і вимогою, щоб літак обслуговувався тільки на американських підприємствах. Ці правила, розроблені для захисту тісно взаємопов'язаних систем і гарантування безпеки секретних технологій, які не підлягають обговоренню".

[ + – ] Кабіна пілота F-35 Фото: Ahunt

Єдиним винятком із цього правила стане Ізраїль. У той час як усім іншим користувачам F-35 буде заборонено вносити будь-які зміни без дозволу Америки, Ізраїлю буде дозволено встановлювати власне програмне забезпечення та системи озброєння, а також проводити технічне обслуговування самотужки. Глава головного випробувального центру ВПС Ізраїлю сказав: "Усі наші платформи були модернізовані, щоб розширити можливості польоту за умови використання унікальних систем озброєння, вироблених ізраїльською промисловістю". Оскільки Ізраїль має намір переобладнати свої F-35 для несення специфічної ізраїльської зброї, його оборонна промисловість, напевно, зможе оснастити деякі з літаків для несення власних ядерних гравітаційних бомб. Більш того, корисне навантаження протистоячих ракет, які Ізраїль встановлює на свої F-35, досить велике для ядерної боєголовки.

Так, є всі підстави вважати, що нові ізраїльські F-35 зможуть нести ядерні заряди. І навіть ті, хто сумнівається у здібностях Ізраїлю, не сперечатимуться, що ця держава хотіла б переобладнати свої F-35 для несення ядерних бомб. За словами одного аналітика: "Якщо ізраїльські F-35 зможуть нести ядерні бомби, або якщо спритна ізраїльська оборонна промисловість зможе модифікувати їх для цього, Ізраїль отримає атомний ударний літак, здатний пробити іранську протиповітряну оборону в разі повномасштабної війни".

Про автора

Закарі Кек — науковий співробітник зі зв'язків із громадськістю в Освітньому центрі політики нерозповсюдження. Ця стаття вперше опублікована кілька років тому та перевидається через інтерес читачів.