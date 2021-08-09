"Довгі руки" за $340 млн. Ізраїльські підводні човни класу Dolphin AIP

Ядерний щит держави євреїв — ізраїльські підводні човни класу Dolphin AIP — Dolphin 2. Фокус з'ясував всі про цю суперзброю.

Витягуючи уроки з війни Судного дня (арабо-ізраїльська війна 1973 року, в якій загинуло 3000 ізраїльтян з 3 мільйонів населення) і у межах третьої хвилі переозброєння флоту, Ізраїль почав тривалі переговори з Німеччиною про будівництво для своїх ВМФ сучасних підводних човнів. Переговори, що стартували у 1979-му, зайняли десятки років. У підсумку на основі німецьких підводних човнів Тип 212 був створений спеціальний проект субмарин саме для ВМФ Ізраїлю.

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Цей спецпроект обернувся в металі човнами класу Dolphin та їх досконалішою моделлю Dolphin AIP (Dolphin 2). "Дельфіни" — це сучасні дизель-електричні підводні човни, що несуть торпедну і ракетну зброю, зокрема ПКР Гарпун. Всього Dolphin несе 16 торпед і 5 ракет, максимальна глибина занурення — понад 200 метрів у Dolphin і більше 300 метрів у Dolphin AIP. Екіпаж — 35 матросів і 6 офіцерів, але у варіанті Dolphin AIP є місце ще для 15 осіб.

[ + – ] Ізраїльський підводний човен класу Dolphin AIP Фото: hisutton.com

На базі в Середземному морі несуть чергування шість таких субмарин: три човни Dolphin і три човни Dolphin AIP.

[ + – ] На основі німецьких підводних човнів Тип 212 був створений спеціальний проект субмарин саме для ВМФ Ізраїлю Фото: israelhayom.co.il

Найдорожча зброя Ізраїлю

Для захисту від ворожого авіанальоту або ракетного удару в момент знаходження у гавані підводного човна мають потужні системи ППО і ПРО. Dolphin AIP ще й довше попередниць на 10 м за рахунок комплектації повітрянонезалежною силовою установкою. Нові підводні човни непомітніші, ніж звичайні "Дельфіни", і терміни автономності у них вищі, ніж у човнів попередньої серії. Суду Dolphin AIP можуть йти в тривалі походи і навіть залишати акваторію Середземного моря. Ось вони — "довгі руки" Ізраїлю!

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Ці системи вважаються найсучаснішою і складною зброєю, яка взагалі є у Армії оборони Ізраїлю. І підготовка у підводники — одна з найбільш вимогливих серед усіх програм спеціальних підготовок в армії. При цьому "Дельфіни" — це і найдорожче зброя з усього, що стоїть на озброєнні. Ціна одного підводного човна оцінюється приблизно 340 млн доларів. За договором, половину витрат на їх будівництво оплачувала Німеччина — як компенсацію за Голокост.

[ + – ] Фото: Армія оборони Ізраїлю [ + – ] Фото: Армія оборони Ізраїлю [ + – ] Фото: Армія оборони Ізраїлю [ + – ] Фото: Армія оборони Ізраїлю

На борту Dolphin AIP — ядерна зброя. Але це не точно

Відповідно до заяв низки зарубіжних експертів і за твердженням ВМФ США, підводні човни Dolphin несуть ядерну зброю Ізраїлю, зокрема ракети Popeye Turbo SLCM. Представники ВМФ США заявляють, що спостерігали випробування цих ракет у 2002 році — як правило, їм приписується можливість покривати відстань 1,5 тис. кілометрів з боєголовкою на 200 кілотонн ядерного заряду. Втім, ядерна доктрина Ізраїлю говорить: "Ядерної зброї в Ізраїлі немає, але якщо треба, він його застосує".

Офіційно Ізраїль про наявність у нього ядерної зброї ніколи не повідомляв, він просто не підтверджує і не спростовує її наявність. При цьому і Договір про нерозповсюдження ядерної зброї Ізраїль не підписував. За різними оцінками, в ізраїльському арсеналі налічується близько 200 ядерних зарядів. Так, на думку колишнього президента США Джиммі Картера, висловлену у травні 2008 року, їх кількість становить "150 або більше". Крім підводних човнів ядерну зброю можуть нести ізраїльські ракети "Ієрихон" та літаки F-15 і F-16.

[ + – ] Морський спецназ використовує субмарини для диверсійних атак проти ворогів Ізраїлю Фото: Армия обороны Израиля

Субмарини для морського спецназу

Крім можливості запускати ракети Popeye і ПКР Гарпун, у підводних човнів є шлюзи для підводного покидання судна водолазами. Можна не сумніватися, що морський спецназ Ізраїлю, а саме — Шаєтет-13 (13-а флотилія), користується цією можливістю для диверсійних атак на ворогів держави євреїв. З огляду на те, що у підводних човнах нового типу є додаткові місця для 15 осіб, можна не сумніватися, хто саме є постійними пасажирами цих підводних кораблів.