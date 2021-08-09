"Длинные руки" за $340 млн. Израильские подводные лодки класса Dolphin AIP

Ядерный щит государства евреев — израильские подводные лодки класса Dolphin AIP — Dolphin 2. Фокус выяснил все об этом супероружии.

Извлекая уроки из войны Судного дня (арабо-израильская война 1973 года, в которой погибло 3000 израильтян из 3 миллионов населения) и в рамках третьей волны перевооружения флота, Израиль начал длительные переговоры с Германией о постройке для своих ВМФ современных подводных лодок. Переговоры, стартовавшие в 1979-м, заняли десятки лет. В конечном итоге на основе немецких подводных лодок Тип 212 был создан специальный проект субмарин именно для ВМФ Израиля.

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Этот спецпроект обернулся в металле лодками класса Dolphin и их более совершенной моделью Dolphin AIP (Dolphin 2). "Дельфины" — это современные дизель-электрические подводные лодки, несущее торпедное и ракетное оружие, в частности ПКР Гарпун. Всего Dolphin несет 16 торпед и 5 ракет, максимальная глубина погружения — более 200 метров у Dolphin и более 300 метров у Dolphin AIP. Экипаж — 35 матросов и 6 офицеров, но в варианте Dolphin AIP есть место еще для 15 человек.

[ + – ] Израильская подводная лодка класса Dolphin AIP Фото: hisutton.com

На базе в Средиземном море несут дежурство шесть таких субмарин: три лодки Dolphin и три лодки Dolphin AIP.

[ + – ] На основе немецких подводных лодок Тип 212 был создан специальный проект субмарин именно для ВМФ Израиля Фото: israelhayom.co.il

Самое дорогое оружие Израиля

Для защиты от вражеского авианалета или ракетного удара в момент нахождения в гавани подлодки имеют мощные системы ПВО и ПРО. Dolphin AIP еще и длиннее предшественниц на 10 м за счет комплектации воздухонезависимой силовой установкой. Новые подлодки незаметнее, чем обычные "Дельфины", и сроки автономности у них выше, чем у лодок предыдущей серии. Суда Dolphin AIP могут уходить в длительные походы и даже покидать акваторию Средиземного моря. Вот они — "длинные руки" Израиля!

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Эти системы считаются самым современным и сложным оружием, какое вообще есть у Армии обороны Израиля. И подготовка в подводники — одна из самых требовательных среди всех программ специальных подготовок в армии. При этом "Дельфины" — это и самое дорогое оружие из всего стоящего на вооружении. Цена одной подводной лодки оценивается примерно в 340 млн долларов. По договору, половину затрат на их строительство оплачивала Германия — как компенсацию за Холокост.

[ + – ] Фото: Армия обороны Израиля [ + – ] Фото: Армия обороны Израиля [ + – ] Фото: Армия обороны Израиля [ + – ] Фото: Армия обороны Израиля

На борту Dolphin AIP — ядерное оружие. Но это не точно

Согласно заявлениям ряда зарубежных экспертов и по утверждению ВМФ США, подводные лодки Dolphin несут ядерное оружие Израиля, в частности ракеты Popeye Turbo SLCM. Представители ВМФ США заявляют, что наблюдали испытания этих ракет в 2002 году — как правило, им приписывается возможность покрывать расстояние в 1,5 тыс. километров с боеголовкой в 200 килотонн ядерного заряда. Впрочем, ядерная доктрина Израиля гласит: "Ядерного оружия у Израиля нет, но если надо, он его применит".

Официально Израиль о наличии у него ядерного оружия никогда не сообщал, он просто не подтверждает и не опровергает его наличие. При этом и Договор о нераспространении ядерного оружия Израиль не подписывал. По различным оценкам, в израильском арсенале насчитывается около 200 ядерных зарядов. Так, по мнению бывшего президента США Джимми Картера, высказанному в мае 2008 года, их количество составляет "150 или более". Помимо подводных лодок ядерное оружие могут нести израильские ракеты "Иерихон" и самолеты F-15 и F-16.

[ + – ] Морской спецназ использует субмарины для диверсионных атак против врагов Израиля Фото: Армия обороны Израиля

Субмарины для морского спецназа

Помимо возможности запускать ракеты Popeye и ПКР Гарпун, у подводных лодок есть шлюзы для подводного покидания судна водолазами. Можно не сомневаться, что морской спецназ Израиля, а именно — Шайетет-13 (13-я флотилия), пользуется этой возможностью для диверсионных атак на врагов государства евреев. Учитывая, что в подводных лодках нового типа есть дополнительные места для 15 человек, можно не сомневаться, кто именно является постоянными пассажирами этих подводных кораблей.