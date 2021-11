Зірка Давида на крилі. Чому ізраїльські ВПС – одні з найкращих на Близькому Сході

ВПС Ізраїлю десятиліттями відіграють важливу роль в обороні країни. При повній мобілізації у ВПС Ізраїлю на один літак припадає 91 людина, що набагато вище за співвідношення 1 до 30 у ВПС Єгипту або 1 до 38 у Королівських ВПС Саудівської Аравії. Але це не єдине, що робить ізраїльські ВПС найкращими в регіоні.

Ізраїльські ВПС були створені 28 травня 1948 року, рівно за два тижні після заснування держави Ізраїль. Різношерста група пілотів-ветеранів Другої світової війни та застарілих літаків перетворилася на одну з найпотужніших військово-повітряних сил у світі.

Фокус переклав текст Кайла Мізокамі – письменника, який живе у Сан-Франциско, автора публікацій у журналах The Diplomat, Foreign Policy, War is Boring та The Daily Beast.

Чому повітряні сили Ізраїлю найкращі не лише в регіоні, а й у світі

Ізраїльські ВПС (IAF) відіграють важливу роль в обороні Ізраїлю, забезпечуючи перевагу в повітрі над Ізраїлем, безпосередню повітряну підтримку ізраїльських наземних сил та завдаючи ударів по цілях у глибині ворожої території. За останні три десятиліття ВПС також взяли на себе функції боротьби з тероризмом, завдаючи авіаударів для вбивства лідерів терористів та знищення схованок зі зброєю від Тунісу до Судану.

У складі ВПС налічується близько 648 літаків усіх типів, які обслуговують 35 тисяч військовослужбовців. У воєнний час можна покликати ще 24 500 резервістів. При повній мобілізації у ВПС Ізраїлю на один літак припадає 91 людина, що набагато вище за співвідношення 1 до 30 у ВПС Єгипту або 1 до 38 у Королівських ВПС Саудівської Аравії.

F-15A/C Baz ("Яструб")

Ізраїль отримав свої перші винищувачі F-15 Eagle у межах програми "Peace Fox". Чотири F-15A – попередники F-15C – було поставлено 10 грудня 1976 року. Тоді начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Мордекай Гур сказав про винищувачів: "Держава, яка має F-15, більше не буде такою, як держава без них". Зрештою Ізраїль отримав 58 винищувачів F-15.

Від F-15 залежало багато чого: збройні сили очікували, що винищувачі забезпечать Ізраїлю панування над своєю територією та перевагу в повітрі над усім Близьким Сходом. Вони не помилились. 2 червня 1979 року шість F-15, які супроводжували повітряні удари по ОВП у Лівані, збили п'ять МіГ-21 під час одного бою. У вересні F-15 збили ще чотири МіГ-21. З 1976 і до кінця війни в Лівані 1982 ізраїльські F-15 збили 58 літаків противника, не зазнавши при цьому втрат.

Ізраїльські винищувачі F-15A поступово модернізувалися до стандарту F-15C. F-15 Baz продовжують забезпечувати перевагу Ізраїлю в повітрі і, безперечно, прикриють будь-які повітряні удари Ізраїлю по Ірану.

[ + – ] F-15A/C Baz Фото: MathKnight

F-15I Ra'am ("Грім")

Ізраїльська версія F-15E Strike Eagle, F-15I Ra'am — це багатоцільовий літак, здатний виконувати завдання з боротьби за перевагу в повітрі та завдання ударів. Ізраїль оголосив про свій намір придбати Ra'am у 1994 році через брак ударних літаків великої дальності, здатних збивати іракські ракети "Scud" під час війни в Перській затоці в 1991 році.

Було закуплено двадцять п'ять винищувачів Ra'am, постачання яких завершилося до 1998 року. Їхнє озброєння "повітря-повітря" включає ракети малої дальності Python і ракети середньої дальності AMRAAM. Серед озброєння "повітря-земля" — бомби з лазерним наведенням, всепогодні боєприпаси, що коректуються з GPS і ракети Popeye. Ізраїльські модифікації винищувачів оснащені комплексами радіоелектронної боротьби, GPS, зв'язком, нашоломними системами індикації та системами збирання і передачі даних.

У разі ізраїльського авіаудару по ядерних об'єктах Ірану 25 винищувачів Ra'am полетять на найвіддаленіші та найзахищеніші іранські об'єкти.

[ + – ] F-15I Ra'am Фото: USAF

F-16I Sufa ("Гроза")

F-16I Sufa – похідна багатоцільового винищувача F-16 Block 52. Двомісний винищувач, також здатний виконувати ударні місії, схожий на полегшену версію Ra'am.

Як і винищувачі F-16 Block 52, F-16I оснащений конформними паливними баками на фюзеляжі для збільшення дальності польоту. Ізраїльські технології на Sufa – це екран на лобовому склі, супутниковий зв'язок, також прицільно-навігаційна система Litening II. Озброєння включає ракету малої дальності класу "повітря-повітря" Python 5, бомби з лазерним наведенням і бомби із супутниковим наведенням JDAM.

Вважається, що Ізраїль має 99 чи 100 винищувачів Sufa. Ізраїль також має 243 старих винищувачі F-16 A/B/C, що робить ізраїльський флот F-16 найбільшим за межами ВПС США. При можливій ізраїльській атаці на Іран винищувачі F-16I виконуватимуть дві ролі: спочатку виводитимуть з ладу іранську ППО, а потім допомагатимуть F-15I завдавати ударів по наземних цілях.

[ + – ] F-16I Sufa Фото: Israeli Air Force

AH-64 Seraph — "Крилатий змій"

Ізраїльська армія оснащена 42 ударними гелікоптерами AH-64A Apache. Модель "А" — це оригінальний вертоліт Apache, який в армії США замінено на новітній AH-64E Guardian. Гелікоптери AH-64A закуплені в кінці 1980-х років, тому вік найстарішого з них становить понад 25 років.

Seraph використовувався в антитерористичних кампаніях та недавніх конфліктах, відіграючи роль платформи спостереження з висоти, здатної завдавати протипіхотних ударів. За допомогою Seraph Ізраїль завдав ударів по терористах, які ховаються серед цивільного населення в міських районах. Seraph робив вбивства лідерів ХАМАС та Хезболли, а також надавав вогневу підтримку наземним військам у війнах проти Хезболли у 2006 році та ХАМАС у 2008 та 2014 роках.

Ізраїль розпочав програму модернізації електроніки своїх моделей A, щоб довести їх до стандарту "AH-61Ai". Як стверджується, це рівнозначно модернізації до сучаснішого стандарту AH-64D. Гелікоптери оснастили новими системами радіоелектронної боротьби, протиракетного захисту, системами бойового управління та зв'язку. Крім того, AH-64i озброєний ракетним комплексом великої дальності класу "повітря-земля" Spike.

[ + – ] AH-64 Seraph Фото: Alexey Goral

Міжконтинентальна балістична ракета Jericho III

Jericho III – це третя ракета, яка служить ядерному стримуванню Ізраїлю наземного базування. Дальність польоту Jericho III становить від 4800 до 6000 кілометрів, і вона здатна нести боєголовку завважки тисяча кілограмів. Дальність 4800 кілометрів дозволила б завдати удару від Марокко до східної Індії, а дальність 6500 кілометрів – до західного Китаю.

Ракета твердопаливна, що дозволяє скоротити до мінімуму підготовку до її запуску. Вона розміщена в шахті, здатній витримати удар. Jericho III, як і ракети старого покоління Jericho II, може базуватися на авіабазі Пальмахім.

Jericho III здатна нести одну ядерну боєголовку або три ракети меншої потужності з головними частинами, що розділяються, з блоками індивідуального наведення. Точна потужність боєголовок ізраїльської МБР невідома, але, за непідтвердженими даними, вона становить 20 кілотонн. Для порівняння, атомна бомба, скинута на Хіросіму, мала потужність 16 кілотонн.

[ + – ] Jericho III

Про автора

Кайл Мізокамі – письменник, який живе у Сан-Франциско, автор публікацій у журналах The Diplomat, Foreign Policy, War is Boring та The Daily Beast. У 2009 році він став одним із засновників блогу про оборону та безпеку Japan Security Watch.

Ця стаття була написана кілька років тому і публікується знову через інтерес читачів.