Звезда Давида на крыле. Почему израильские ВВС – одни из лучших на Ближнем Востоке
ВВС Израиля десятилетиями играют важную роль в обороне страны. При полной мобилизации в ВВС Израиля на один самолет приходится 91 человек, что намного выше соотношения 1 к 30 в ВВС Египта или 1 к 38 в Королевских ВВС Саудовской Аравии. Но это не единственное, что делает израильские ВВС лучшими в регионе.
Израильские ВВС были созданы 28 мая 1948 года, ровно через две недели после основания государства Израиль. Разношерстная группа пилотов-ветеранов Второй мировой войны и устаревших самолетов превратилась в одну из самых мощных военно-воздушных сил в мире.
Фокус перевел текст Кайла Мизоками – писателя, живущего в Сан-Франциско, автора публикаций в журналах The Diplomat, Foreign Policy, War is Boring и The Daily Beast, о том,
Почему воздушные силы Израиля лучшие не только в регионе, но и в мире
Израильские ВВС (IAF) играют важную роль в обороне Израиля, обеспечивая превосходство в воздухе над Израилем, непосредственную воздушную поддержку израильских наземных сил и нанося удары по целям в глубине вражеской территории. За последние три десятилетия ВВС также взяли на себя функции борьбы с терроризмом, нанося авиаудары для убийства лидеров террористов и уничтожения тайников с оружием от Туниса до Судана.
В составе ВВС насчитывается около 648 самолетов всех типов, которые обслуживают 35 тысяч военнослужащих. В военное время можно призвать еще 24 500 резервистов. При полной мобилизации в ВВС Израиля на один самолет приходится 91 человек, что намного выше соотношения 1 к 30 в ВВС Египта или 1 к 38 в Королевских ВВС Саудовской Аравии.
F-15A/C Baz ("Ястреб")
Израиль получил свои первые истребители F-15 Eagle в рамках программы "Peace Fox". Четыре F-15A – предшественники F-15C – были поставлены 10 декабря 1976 года. Тогда начальник штаба Армии обороны Израиля Мордекай Гур сказал об истребителях: "Государство, имеющее F-15, больше не будет таким, как государство без них". В конечном итоге Израиль получил 58 истребителей F-15.
От F-15 зависело многое: вооруженные силы ожидали, что истребители обеспечат Израилю господство над своей территорией и превосходство в воздухе над всем Ближним Востоком. Они не ошиблись. 2 июня 1979 года шесть F-15, сопровождавших воздушные удары по ООП в Ливане, сбили пять МиГ-21 в ходе одного боя. В сентябре F-15 сбили еще четыре МиГ-21. С 1976 года и до конца войны в Ливане 1982 года израильские F-15 сбили 58 самолетов противника, не понеся при этом потерь.
Израильские истребители F-15A были постепенно модернизированы до стандарта F-15C. F-15 Baz продолжают обеспечивать превосходство Израиля в воздухе и, несомненно, прикроют любые воздушные удары Израиля по Ирану.
F-15I Ra’am ("Гром")
Израильская версия F-15E Strike Eagle, F-15I Ra'am — это многоцелевой самолет, способный выполнять задачи по борьбе за превосходство в воздухе и нанесению ударов. Израиль объявил о своем намерении приобрести Ra’am в 1994 году в связи с нехваткой ударных самолетов большой дальности, способных сбивать иракские ракеты "Scud" во время войны в Персидском заливе в 1991 году.
Было закуплено двадцать пять истребителей Ra’am, поставки которых завершились к 1998 году. Их вооружение "воздух-воздух" включает ракеты малой дальности Python и ракеты средней дальности AMRAAM. Среди вооружения "воздух-земля" – бомбы с лазерным наведением, всепогодные корректируемые боеприпасы с GPS и ракеты Popeye. Израильские модификации истребителей оснащены комплексами радиоэлектронной борьбы, GPS, связью, нашлемными системами индикации и системами сбора и передачи данных.
В случае израильского авиаудара по ядерным объектам Ирана 25 истребителей Ra’am полетят на самые отдаленные и защищенные иранские объекты.
F-16I Sufa ("Гроза")
F-16I Sufa – производная многоцелевого истребителя F-16 Block 52. Двухместный истребитель, также способный выполнять ударные миссии, похож на облегченную версию Ra’am.
Как и другие истребители F-16 Block 52, F-16I оснащен конформными топливными баками на фюзеляже для увеличения дальности полета. Израильские технологии на Sufa – это дисплей на лобовом стекле, спутниковая связь, а также прицельно-навигационная система Litening II. Вооружение включает в себя ракету малой дальности класса "воздух-воздух" Python 5, бомбы с лазерным наведением и бомбы со спутниковым наведением JDAM.
Считается, что Израиль имеет 99 или 100 истребителей Sufa. Израиль также располагает 243 старыми истребителями F-16 A/B/C, что делает израильский флот F-16 крупнейшим за пределами ВВС США. При возможной израильской атаке на Иран истребители F-16I будут выполнять две роли: сначала выводить из строя иранскую ПВО, а затем помогать F-15I наносить удары по наземным целям.
AH-64 Seraph — "Крылатый змей"
Израильская армия оснащена 42 ударными вертолетами AH-64A Apache. Модель "А" – это оригинальный вертолет Apache, который в армии США заменен новейшим AH-64E Guardian. Вертолеты AH-64A закуплены в конце 1980-х годов, поэтому возраст самого старого из них составляет не менее 25 лет.
Seraph использовался в антитеррористических кампаниях и недавних конфликтах, играя роль платформы наблюдения с высоты, способной наносить противопехотные удары. С помощью Seraph Израиль наносил удары по террористам, скрывающимся среди гражданского населения в городских районах. Seraph совершал убийства лидеров ХАМАС и Хезболлы, а также оказывал огневую поддержку наземным войскам в войнах против Хезболлы в 2006 году и ХАМАС в 2008 и 2014 годах.
Израиль приступил к программе модернизации электроники своих моделей A, чтобы довести их до стандарта "AH-61Ai". Как утверждается, это равнозначно модернизации до более современного стандарта AH-64D. Вертолеты оснастили новыми системами радиоэлектронной борьбы, противоракетной защиты, системами боевого управления и связи. Кроме того, AH-64i вооружен ракетным комплексом большой дальности класса "воздух-земля" Spike.
Межконтинентальная баллистическая ракета Jericho III
Jericho III – это третья ракета, служащая для ядерного сдерживания Израиля наземного базирования. Дальность полета Jericho III составляет от 4 800 до 6 000 километров, и она способна нести боеголовку весом тысячу килограммов. Дальность в 4800 километров позволила бы нанести удар от Марокко до восточной Индии, а дальность в 6500 километров – до западного Китая.
Ракета твердотопливная, что позволяет сократить до минимума подготовку к ее запуску. Она размещена в шахте, способной выдержать удар. Jericho III, как и ракеты более старого поколения Jericho II, может базироваться на авиабазе Пальмахим.
Jericho III способна нести одну ядерную боеголовку или три ракеты меньшей мощности с разделяющимися головными частями с блоками индивидуального наведения. Точная мощность боеголовок израильской МБР неизвестна, но по неподтвержденным данным oна составляет 20 килотонн. Для сравнения, атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность 16 килотонн.
Об авторе
Кайл Мизоками – писатель, живущий в Сан-Франциско, автор публикаций в журналах The Diplomat, Foreign Policy, War is Boring и The Daily Beast. В 2009 году он стал одним из основателей блога об обороне и безопасности Japan Security Watch.
Эта статья была написана несколько лет назад и публикуется снова в связи с интересом читателей.