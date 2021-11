Звезда Давида на крыле. Почему израильские ВВС – одни из лучших на Ближнем Востоке

ВВС Израиля десятилетиями играют важную роль в обороне страны. При полной мобилизации в ВВС Израиля на один самолет приходится 91 человек, что намного выше соотношения 1 к 30 в ВВС Египта или 1 к 38 в Королевских ВВС Саудовской Аравии. Но это не единственное, что делает израильские ВВС лучшими в регионе.

Израильские ВВС были созданы 28 мая 1948 года, ровно через две недели после основания государства Израиль. Разношерстная группа пилотов-ветеранов Второй мировой войны и устаревших самолетов превратилась в одну из самых мощных военно-воздушных сил в мире.

Фокус перевел текст Кайла Мизоками – писателя, живущего в Сан-Франциско, автора публикаций в журналах The Diplomat, Foreign Policy, War is Boring и The Daily Beast, о том,

Почему воздушные силы Израиля лучшие не только в регионе, но и в мире

Израильские ВВС (IAF) играют важную роль в обороне Израиля, обеспечивая превосходство в воздухе над Израилем, непосредственную воздушную поддержку израильских наземных сил и нанося удары по целям в глубине вражеской территории. За последние три десятилетия ВВС также взяли на себя функции борьбы с терроризмом, нанося авиаудары для убийства лидеров террористов и уничтожения тайников с оружием от Туниса до Судана.

В составе ВВС насчитывается около 648 самолетов всех типов, которые обслуживают 35 тысяч военнослужащих. В военное время можно призвать еще 24 500 резервистов. При полной мобилизации в ВВС Израиля на один самолет приходится 91 человек, что намного выше соотношения 1 к 30 в ВВС Египта или 1 к 38 в Королевских ВВС Саудовской Аравии.

F-15A/C Baz ("Ястреб")

Израиль получил свои первые истребители F-15 Eagle в рамках программы "Peace Fox". Четыре F-15A – предшественники F-15C – были поставлены 10 декабря 1976 года. Тогда начальник штаба Армии обороны Израиля Мордекай Гур сказал об истребителях: "Государство, имеющее F-15, больше не будет таким, как государство без них". В конечном итоге Израиль получил 58 истребителей F-15.

От F-15 зависело многое: вооруженные силы ожидали, что истребители обеспечат Израилю господство над своей территорией и превосходство в воздухе над всем Ближним Востоком. Они не ошиблись. 2 июня 1979 года шесть F-15, сопровождавших воздушные удары по ООП в Ливане, сбили пять МиГ-21 в ходе одного боя. В сентябре F-15 сбили еще четыре МиГ-21. С 1976 года и до конца войны в Ливане 1982 года израильские F-15 сбили 58 самолетов противника, не понеся при этом потерь.

Израильские истребители F-15A были постепенно модернизированы до стандарта F-15C. F-15 Baz продолжают обеспечивать превосходство Израиля в воздухе и, несомненно, прикроют любые воздушные удары Израиля по Ирану.

F-15I Ra’am ("Гром")

Израильская версия F-15E Strike Eagle, F-15I Ra'am — это многоцелевой самолет, способный выполнять задачи по борьбе за превосходство в воздухе и нанесению ударов. Израиль объявил о своем намерении приобрести Ra’am в 1994 году в связи с нехваткой ударных самолетов большой дальности, способных сбивать иракские ракеты "Scud" во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Было закуплено двадцать пять истребителей Ra’am, поставки которых завершились к 1998 году. Их вооружение "воздух-воздух" включает ракеты малой дальности Python и ракеты средней дальности AMRAAM. Среди вооружения "воздух-земля" – бомбы с лазерным наведением, всепогодные корректируемые боеприпасы с GPS и ракеты Popeye. Израильские модификации истребителей оснащены комплексами радиоэлектронной борьбы, GPS, связью, нашлемными системами индикации и системами сбора и передачи данных.

В случае израильского авиаудара по ядерным объектам Ирана 25 истребителей Ra’am полетят на самые отдаленные и защищенные иранские объекты.

F-16I Sufa ("Гроза")

F-16I Sufa – производная многоцелевого истребителя F-16 Block 52. Двухместный истребитель, также способный выполнять ударные миссии, похож на облегченную версию Ra’am.

Как и другие истребители F-16 Block 52, F-16I оснащен конформными топливными баками на фюзеляже для увеличения дальности полета. Израильские технологии на Sufa – это дисплей на лобовом стекле, спутниковая связь, а также прицельно-навигационная система Litening II. Вооружение включает в себя ракету малой дальности класса "воздух-воздух" Python 5, бомбы с лазерным наведением и бомбы со спутниковым наведением JDAM.

Считается, что Израиль имеет 99 или 100 истребителей Sufa. Израиль также располагает 243 старыми истребителями F-16 A/B/C, что делает израильский флот F-16 крупнейшим за пределами ВВС США. При возможной израильской атаке на Иран истребители F-16I будут выполнять две роли: сначала выводить из строя иранскую ПВО, а затем помогать F-15I наносить удары по наземным целям.

AH-64 Seraph — "Крылатый змей"

Израильская армия оснащена 42 ударными вертолетами AH-64A Apache. Модель "А" – это оригинальный вертолет Apache, который в армии США заменен новейшим AH-64E Guardian. Вертолеты AH-64A закуплены в конце 1980-х годов, поэтому возраст самого старого из них составляет не менее 25 лет.

Seraph использовался в антитеррористических кампаниях и недавних конфликтах, играя роль платформы наблюдения с высоты, способной наносить противопехотные удары. С помощью Seraph Израиль наносил удары по террористам, скрывающимся среди гражданского населения в городских районах. Seraph совершал убийства лидеров ХАМАС и Хезболлы, а также оказывал огневую поддержку наземным войскам в войнах против Хезболлы в 2006 году и ХАМАС в 2008 и 2014 годах.

Израиль приступил к программе модернизации электроники своих моделей A, чтобы довести их до стандарта "AH-61Ai". Как утверждается, это равнозначно модернизации до более современного стандарта AH-64D. Вертолеты оснастили новыми системами радиоэлектронной борьбы, противоракетной защиты, системами боевого управления и связи. Кроме того, AH-64i вооружен ракетным комплексом большой дальности класса "воздух-земля" Spike.

Межконтинентальная баллистическая ракета Jericho III

Jericho III – это третья ракета, служащая для ядерного сдерживания Израиля наземного базирования. Дальность полета Jericho III составляет от 4 800 до 6 000 километров, и она способна нести боеголовку весом тысячу килограммов. Дальность в 4800 километров позволила бы нанести удар от Марокко до восточной Индии, а дальность в 6500 километров – до западного Китая.

Ракета твердотопливная, что позволяет сократить до минимума подготовку к ее запуску. Она размещена в шахте, способной выдержать удар. Jericho III, как и ракеты более старого поколения Jericho II, может базироваться на авиабазе Пальмахим.

Jericho III способна нести одну ядерную боеголовку или три ракеты меньшей мощности с разделяющимися головными частями с блоками индивидуального наведения. Точная мощность боеголовок израильской МБР неизвестна, но по неподтвержденным данным oна составляет 20 килотонн. Для сравнения, атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность 16 килотонн.

Кайл Мизоками – писатель, живущий в Сан-Франциско, автор публикаций в журналах The Diplomat, Foreign Policy, War is Boring и The Daily Beast. В 2009 году он стал одним из основателей блога об обороне и безопасности Japan Security Watch.

