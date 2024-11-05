Нетаньяху уволил министра обороны Израиля Йоава Галанта: начались протесты (видео)

Преемником Галанта стал министр иностранных дел Исраэль Кац. Но израильтяне вышли на улицы, протестуя против отставки Галанта.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 5 ноября уволил своего министра обороны Йоава Галанта, заявив, что не доверяет ему в управлении текущими военными операциями Израиля. В Израиле уже начались протесты. Также ходят слухи, что Нетаньяху собирается отправить в отставку начальника Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви и главу ШАБАК (разведка) Ронена Бара, что в администрации Нетаньяху уже опровергли. Об этом сообщает Reuters.

Протесты в Израиле

Нетаньяху назначил министра иностранных дел Исраэля Каца преемником Галанта на посту министра обороны, а Гидеон Саар станет новым министром иностранных дел, говорится в заявлении офиса Нетаньяху. Также сообщается, что премьер-министр лично вручил Йоаву Галанту письмо с сообщением об отставке во время короткой встречи 5 ноября в 20:00. В послании сказано, что срок полномочий Галанта истекает через 48 часов.

Галант и Нетаньяху, оба из правой партии "Ликуд", уже несколько месяцев спорят по поводу целей 13-месячной операции Израиля в секторе Газа против палестинской террористической группировки ХАМАС. Нетаньяху заявил, что, помимо разногласий, "постепенно наметился кризис доверия… и этот кризис не позволяет нормально продолжать управление кампанией".

"В связи с этим я сегодня принял решение о прекращении полномочий министра обороны", — говорится в заявлении премьер-министра.

Нетаньяху добавил, что он пытался преодолеть разногласия, но их становилось все больше и по его словам, об этом стало известно врагам, которые "наслаждались этим и извлекали из этого выгоду".

В ответ Галант сказал: "Безопасность государства Израиль всегда была и всегда останется миссией моей жизни".

Израильтяне перекрывают шоссе, протестуя против отставки Галанта Фото: The Times of Israel

В течение нескольких месяцев между Нетаньяху и Галлантом существовали открытые разногласия, отражающие более широкий раскол между правой правящей коалицией Израиля и военными, которые давно выступали за достижение соглашения о прекращении боевых действий и возвращении домой десятков заложников, удерживаемых ХАМАС.

Галант заявил, что война не имеет четкого направления, в то время как Нетаньяху повторил, что боевые действия не прекратятся, пока ХАМАС не будет уничтожен как правящая организация и военная сила в Газе.

Незадолго до начала операции в Газе Нетаньяху уволил Галанта из-за разногласий по поводу планов правительства по реформированию судебной системы Израиля, но после массовых протестов премьер-министр восстановил его в должности.

Теперь протесты в Израиле вспыхнули вновь. Полиция возводит баррикады возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме и возле штаб-квартиры Армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Также появилась информация, что Биньямин Нетаньягу собирается уволить главу разведки Израиля (ШАБАК) Ронена Бара и глву Генштаба армии Израиля (ЦАХАЛ) Герци Леви. Однако Дмитрий Гендельман, советник Офиса премьер-министра Израиля уже заявил, что эти слухи не соответствуют действительности.

"Публикации о том, что премьер-министр намерен уволить высокопоставленных чиновников в силовых структурах, не соответствуют действительности и направлены на то, чтобы посеять раздор и раскол. Также ложны сообщения о том, что ультраортодоксальные министры были в курсе дела об отставке министра обороны. Они узнали об этом из СМИ", — сообщил советник.

Отчет: Нетаньяху планирует также уволить руководителей ЦАХАЛа и Шин-Бет Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви (слева) и директор службы безопасности Шин Бет Ронен Бар в комнате специальных операций, курирующие миссию по освобождению заложников в секторе Газа, 8 июня 2024 г. (Службы безопасности Шин Бет) Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви (слева) и директор службы безопасности Ронен Бар Фото: The Times of Israel

Напомним, в конце октября, атакуя Иран, израильские военные повредили объекты на секретной военной базе к юго-востоку от Тегерана. Военные эксперты связывали ее с бывшей программой по созданию ядерного оружия.