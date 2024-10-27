Связаны с ядерной программой: Израиль поразил секретные базы Ирана – спутниковые фото

Иранские специалисты испытывали взрывчатые вещества для приведения в действие ядерного оружия на военной базе Парчин. Именно туда прилетели ракеты во время ответной атаки Израиля, свидетельствуют снимки Planet Labs.

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Израиль в ходе ответной атаки на Иран повредил объекты на секретной военной базе к юго-востоку от Тегерана. Военные эксперты связывали ее с бывшей программой по созданию ядерного оружия, сообщило агентство Associated Press после анализа спутниковых снимков последствий ударов.

Часть поврежденных зданий находились на военной базе Парчин, МАГАТЭ ранее подозревало, что именно там Иран испытывал взрывчатые вещества для приведения в действие ядерного оружия.

Другие повреждения можно увидеть на близлежащей военной базе Ходжир, где могла скрываться подземная система туннелей и объекты по производству ракет. Снимки Planet Labs иллюстрируют наиболее значительные повреждения в Парчине, примерно в 40 километрах к юго-востоку от центра Тегерана.

В Ходжире, примерно в 20 километрах (12 милях) от центра Тегерана, на спутниковых снимках видны повреждения как минимум двух строений. До конца неизвестно, сколько всего объектов подверглось израильской атаке.

Иранские военные не признали ущербов на указанных базах и заявили о повреждениях в провинциях Илам, Хузестан и Тегеран. В результате атаки ЦАХАЛ погибли четыре солдата, работавших в системах ПВО. Иран объявил также о гибели одного мирного жителя, но больше подробностей не предоставил.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что израильскую атаку "не следует ни преувеличивать, ни преуменьшать". При этом к немедленному ответному удару он не призывал. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что удары Израиля нанесли серьезный ущерб Ирану, обстрел достиг своих целей.

Уничтожение указанных объектов может сильно подорвать способность Ирана производить новые баллистические ракеты. Удары ЦАХАЛ время атаки полагался на ракеты, запускаемые с самолетов. Израильские удары оказались гораздо точнее, чем армии Ирана по Израилю в апреле и октябре, подчеркивают эксперты.

Напомним, Израиль 26 октября ударил по целям в Иране. Это стало ответом ЦАХАЛ на массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября.

Террористы "Хезболлы" 18 октября атаковали дронами резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Два БПЛА перехватили, на военной базе Глилот звучал сигнал тревоги.