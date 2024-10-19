"Хезболла" пыталась убить Нетаньяху двумя дронами: снаряд попал в городское здание — СМИ (фото)

По данным израильских СМИ, барражирующий боеприпас, летевший с территории Ливана, попал в одно из зданий в Кейсарии, где расположена резиденция израильского премьера. На неподтвержденных кадрах израильские силы ПВО отбивают атаку "Хезболлы".

Related video

В субботу, 18 октября, резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии атаковали дроны "Хезболлы". Его и супруги в здании во время атаки не было, пострадавших нет. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на данные Офиса израильского премьера.

Сообщается, что в населенном пункте был слышен взрыв дрона, который запускали с территории Ливана.

На неверифицированном снимке, который выложили в соцсетях 19 октября, предположительно израильские силы ПВО отбивают атаку дронов из Ливана (Скриншот опубликован в соответствии Положением 27a Закона Израиля об авторских правах)

Jerusalem Post со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля пишет, что в субботу в Кейсари был слышен взрыв дрона, который запускали с территории Ливана. Сообщается, что барражирующий боеприпас попал в городское здание. Пострадавших нет.

Полиция прибыла на место. Примерно в то же время сигналы воздушной тревоги звучали в Тель-Авиве, но израильские медиа сообщили, что в этом районе не было уведомлений через приложение Home Front Command.

Два дрона были перехвачены. Тревогу поднимали на военной базе Глилот, но впоследствии было установлено, что дронов в этом районе нет.

Одним из дронов в районе Кейсарии, предположительно, пытались атаковать резиденцию премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Об этом сообщили израильские СМИ со ссылкой на саудовский новостной телеканал Al-Hadath.

Напомним, что 17 октября Нетаньяху сообщил, что Израиль нашел "самое современное" российское оружие на базах "Хезболлы".

Также сообщалось, что, по данным Politico, Киев попросил США сбивать ракеты над Украиной, как над Израилем, но со стороны Вашингтона последовал "жесткий" ответ.