Израиль нашел "самое современное" российское оружие на базах "Хезболлы", — Нетаньяху

Премьер-министр Израиля не уточнил, какое именно оружие было найдено, но подчеркнул, что новый гражданский конфликт в Ливане стал бы трагедией.

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Израильская армия(ЦАХАЛ) на юге Ливана нашла "самое современное" российское оружие на базах террористической группировки "Хезболла". Об этом в интервью Le Figaro заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Прежде всего Нетаньяху отметил, что согласно резолюции Совета Безопасности ООН от 2006 года, только ливанской армии разрешено иметь оружие в районе к югу от ключевой для страны реки Литани.

"Однако в этом районе "Хезболла" вырыла сотни туннелей и тайников, где мы только что нашли большое количество самого современного российского оружия", — отметил премьер Израиля.

Нетаньяху не уточнил, какое именно российское оружие нашел ЦАХАЛ, однако подчеркнул, что новая гражданская война в Ливане "была бы трагедией".

"Конечно, наша цель — не провоцировать. Израиль не намерен вмешиваться во внутренние дела Ливана", — сказал Нетаньяху.

По его словам, единственной целью Израиля в Ливане является "позволить нашим гражданам, живущим вдоль границы с Ливаном, вернуться домой и чувствовать себя в безопасности".

Напомним, 9 октября Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидировал Насраллу, его заместителя и заместителя его заместителя.

7 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова прекратить ведение боевых действий на юге Ливана после достижения нескольких важных целей.