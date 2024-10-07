Годовщина вторжения ХАМАС: премьер Израиля рассказал, когда ЦАХАЛ прекратит боевые действия

Нетаньяху назвал четыре условия, при которых Иерусалим готов прекратить боевые действия против террористических организаций ХАМАС и Хезболла в секторе Газа и на юге Ливана.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова прекратить ведение боевых действий после достижения нескольких важных целей. Об этом политик заявил во время выступления на заседании правительства, посвященному годовщине нападения боевиков ХАМАС, сообщает The Times of Israel.

По словам главы израильского правительства, война закончится только когда будет достигнут ряд целей. В частности, это свержение господства ХАМАСа, а также возвращение домой всех заложников — как погибших, так и живых.

Нетаньяху отметил, что также важными условиями для Иерусалима будут предотвращение "любой будущей угрозы Израилю из Газы", а также безопасное возвращение всех жителей на севере и на юге Израиля в их дома.

Политик считает, что необходимым компонентом для достижения этой цели является "контрнаступление на врагов из оси зла Ирана". Он добавил, что Израиль меняет "реальность безопасности в регионе".

"Ради наших детей, ради нашего будущего, чтобы то, что произошло 7 октября (2023 года. — Ред.), никогда не повторилось", — заявил Нетаньяху.

7 октября 2023 года боевики террористической группировки ХАМАС совершили вооруженное нападение на южные районы Израиля. По данным израильских властей, было убито более 1 400 израильтян, а более 220 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль объявил о начале проведения операции "Железные мечи", которая продолжается до сих пор.

Напомним, 4 октября FT сообщил, что США просят Израиль не обстреливать нефтяные и ядерные объекты Ирана. Журналисты пишут, что Вашингтон стремится ограничить потенциально возможный ответ Израиля, в попытке не допустить еще большего расширения ближневосточного конфликта.