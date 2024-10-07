Річниця вторгнення ХАМАСу: прем'єр Ізраїлю розповів, коли ЦАХАЛ припинить бойові дії

Нетаньягу назвав чотири умови, за яких Єрусалим готовий припинити бойові дії проти терористичних організацій ХАМАС і Хезболла у секторі Гази та на півдні Лівану.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна готова припинити ведення бойових дій після досягнення кількох важливих цілей. Про це політик заявив під час виступу на засіданні уряду, присвяченому річниці нападу бойовиків ХАМАС, повідомляє The Times of Israel.

За словами глави ізраїльського уряду, війна закінчиться тільки коли буде досягнуто низки цілей. Зокрема, це повалення панування ХАМАСу, а також повернення додому всіх заручників — як загиблих, так і живих.

Нетаньягу відзначив, що також важливими умовами для Єрусалиму будуть запобігання "будь-якій майбутній загрозі Ізраїлю з Гази", а також безпечне повернення всіх жителів на півночі та на півдні Ізраїлю в їхні домівки.

Політик вважає, що необхідним компонентом для досягнення цієї мети є "контрнаступ на ворогів з вісі зла Ірану". Він додав, що Ізраїль змінює "реальність безпеки в регіоні".

"Заради наших дітей, заради нашого майбутнього, щоб те, що сталося 7 жовтня (2023 року. — Ред.), ніколи не повторилося", — заявив Нетаньягу.

7 жовтня 2023 року бойовики терористичного угруповування ХАМАС здійснили збройний напад на південні райони Ізраїлю. За даними ізраїльської влади, були вбиті понад 1 400 ізраїльтян і понад 220 осіб були взяті в заручники. У відповідь Ізраїль оголосив про початок проведення операції "Залізні мечі", яка триває до сьогодні.

Нагадаємо, 4 жовтня FT повідомив, що США просять Ізраїль не обстрілювати нафтові та ядерні об'єкти Ірану. Журналісти пишуть, що Вашингтон прагне обмежити потенційно можливу відповідь Ізраїлю у спробі не допустити ще більшого розширення близькосхідного конфлікту.