Вашингтон просить Ізраїль не обстрілювати нафтові та ядерні об'єкти Ірану, — FT

Глава Білого дому визнав, що дискусії тривають. Заяви Джо Байдена спричинили стрибок нафтових цін: нафтотрейдери побоюються перебоїв із постачанням.

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Представники Вашингтона і Тель-Авіва останнім часом на переговорах обговорювали можливість ізраїльської атаки на військову та енергетичну інфраструктуру Ірану як заходи у відповідь на іранський обстріл території Ізраїлю 1 жовтня. Про це повідомляє британське видання The Financial Times.

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Співрозмовники журналістів зазначили, що в США прагнуть обмежити потенційно можливу відповідь Ізраїлю, у спробі не допустити ще більшого розширення близькосхідного конфлікту.

Серед іншого, є дані про те, що США не планують долучатися до ударів по Ірану і розраховують на виважену відповідь Тель-Авіва. Представник Вашингтона зазначив, що в Ізраїлі поки що тривають обговорення.

Дипломат з ЄС повідомив виданню, що до Ізраїлю звернулися з проханням не атакувати нафтові або ядерні комплекси Ірану, однак гарантій немає.

Ще один дипломат ЄС поскаржився, що вплинути на рішення Ізраїлю не є можливим.

"Сумно спостерігати за тим, як мало ми можемо впливати на ці події... Звідси трохи песимізму і навіть фаталізму в наших обговореннях питання", — наводить видання цитату.

Представник США повідомив журналістам, що не очікується прямої участі Вашингтона в ударах.

У четвер президент США Джо Байден визнав, що дискусії тривають. Водночас від будь-яких подальших коментарів відмовився. Тим часом заяви Байдена спричинили зростання цін на нафту: нафтотрейдери побоюються перебоїв із постачанням.

Нагадаємо, що, за даними NYT, Ізраїль завдав ударів по бункеру, де переховувався наступник Хасана Насралли.

Раніше стало відомо, що єменські хусити підірвали британський танкер у Червоному морі, використовували 8 балістичних ракет і морські дрони.