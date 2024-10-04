Ізраїль завдав ударів по бункеру, де переховувався наступник Хасана Насралли, — NYT

Сафі ад-Дін обіймає посаду голови виконавчої ради "Хезболли". В останні кілька днів ЦАХАЛ піддає позиції угруповання в Лівані масованим авіаударам.

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Війська Ізраїлю намагалися завдати удару по бункеру, в якому тривала зустріч можливого наступника Хасана Насралли — Хашима Сафі ад-Діна з іншими високопоставленими представниками "Хезболли". Про це пише The New York Times із посиланням на три джерела.

У ніч із 3 на 4 жовтня ізраїльська авіація завдала чергового масованого удару по столиці Лівану — Бейруту. За даними місцевих ЗМІ, ударів зазнали райони на півдні міста.

Сафі ад-Дін обіймає посаду голови виконавчої ради "Хезболли". Поки що невідомо, чи постраждав він під час нещодавньої атаки. В останні кілька днів Тель-Авів піддає позиції угруповання "Хезболла" в Лівані масованим авіаударам, а в ніч на вівторок ініціював "обмежену наземну операцію" на півдні країни.

Повідомляється про сильні вибухи в Бейруті. Очевидці діляться в соцмережі роликами, на яких видно загоряння із сиренами на задньому плані. Серед іншого, на опублікованих кадрах видно, що постраждала будівля поруч із міжнародним аеропортом ім. Рафіка Харірі.

ЦАХАЛ проводить великі операції на кількох фронтах. Раніше ізраїльські літаки завдали авіаударів у районі Західного Берега, за повідомленнями палестинських офіційних осіб, загинули щонайменше 18 осіб. У Газі Ізраїль провів кілька авіаударів, за даними представників місцевої служби охорони здоров'я, за минулі 24 години загинуло близько 100 осіб — рекордна кількість протягом дня за останні три місяці.

Ізраїль попередив жителів понад 20 міст на півдні Лівану про те, що слід негайно покинути свої будинки.

Нагадаємо, що в колонці ексглави Міноборони Британії Бена Воллеса повідомлялося про те, як Україна може перемогти, використовуючи ізраїльську модель ведення бойових дій.

Також повідомлялося, що, за даними таблоїда Bild, Ізраїль міг атакувати авіабазу РФ у Сирії, де зберігали зброю для "Хезболли".