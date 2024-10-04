Израиль нанес удары по бункеру, где скрывался преемник Хасана Насраллы, — NYT

Сафи ад-Дин занимает должность главы исполнительного совета "Хезболлы". В последние несколько дней ЦАХАЛ подвергает позиции группировки в Ливане массированным авиаударам.

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Войска Израиля пытался нанести удар по бункеру, в котором проходила встреча возможного преемника Хасана Насраллы — Хашима Сафи ад-Дина с другими высокопоставленными представителями "Хезболлы". Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех источников.

В ночь с 3 на 4 октября израильская авиация нанесла очередной массированный удар по столице Ливана — Бейруту. По данным местных СМИ, ударам подверглись районы на юге города.

Сафи ад-Дин занимает должность главы исполнительного совета "Хезболлы". Пока что неизвестно, пострадал ли он во время недавней атаки. В последние несколько дней Тель-Авив подвергает позиции группировки "Хезболла" в Ливане массированным авиаударам, а в ночь на вторник инициировал "ограниченную наземную операцию" на юге страны.

Сообщается о сильных взрывах в Бейруте. Очевидцы делятся в соцсети роликами, на которых видны возгорания с сиренами на заднем плане. Среди прочего, на опубликованных кадрах видно, что в пострадало здание рядом с международным аэропортом им. Рафика Харири.

ЦАХАЛ проводит крупные операции на нескольких фронтах. Ранее израильские самолеты нанесли авиаудары в районе Западного Берега, по сообщениям палестинских официальных лиц, погибли по меньшей мере 18 человек. В Газе Израиль провел несколько авиаударов, по данным представителей местной службы здравоохранения, за прошлые 24 часа погибло около 100 человек — рекордное количество в течение дня за последние три месяца.

Израиль предупредил жителей более 20 городов на юге Ливана о том, что следует немедленно покинуть свои дома.

Напомним, что в колонке экс-главы Минобороны Британии Бена Уоллеса сообщалось о том, как Украина может победить, используя израильскую модель ведения боевых действий.

Также сообщалось, что, по данным таблоида Bild, Израиль мог атаковать авиабазу РФ в Сирии, где хранили оружие для "Хезболлы".