Мощнее предыдущего: Израиль нанес новый авиаудар по Бейруту (видео)

По данным журналистов, целью израильской атаки по столице Ливана была ликвидация преемника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы — Хашим Сафиддин.

Related video

Поздно вечером 3 октября Израиль нанес новый удар по столице Ливана — Бейруту. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на трех израильских чиновников.

"Израиль нанес целенаправленный удар в Бейруте в среду вечером по местному времени по председателю исполнительного комитета "Хезболлы" Хашиму Сафиддину", — говорится в сообщении.

Как отметили журналисты, удар был нанесен по пригороду к югу от Бейрута, где расположены многие объекты "Хезболлы".

По сообщениям ливанской прессы, израильский удар был гораздо мощнее, чем удар 27 сентября, в результате которого был убит Хасан Насраллу.

Количество жертв пока не известно.

ЦАХАЛ пока не прокомментировал этот удар.

Напомним, 27 сентября армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по штабу "Хезболлы" в одном из районов Бейрута. Израильский журналист Бен Каспит заявил о возможной гибели Хасана Насраллы.

30 сентября издание Newsweek сообщило, что Хасан Насралла задохнулся в бункере после израильского авиаудара по его убежищу в Ливане.