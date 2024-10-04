Потужніший за попередній: Ізраїль завдав нового авіаудару по Бейруту (відео)

За даними журналістів, метою ізраїльської атаки по столиці Лівану була ліквідація наступника лідера "Хезболли" Хасана Насралли — Хашим Сафіддін.

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Пізно ввечері 3 жовтня Ізраїль завдав нового удару по столиці Лівану — Бейруту. Про це пише видання Axios з посиланням на трьох ізраїльських чиновників.

"Ізраїль завдав цілеспрямованого удару в Бейруті в середу ввечері за місцевим часом по голові виконавчого комітету "Хезболли" Хашиму Сафіддіну", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили журналісти, удару було завдано по передмістю на південь від Бейрута, де розташовано багато об'єктів "Хезболли".

За повідомленнями ліванської преси, ізраїльський удар був набагато потужнішим, ніж удар 27 вересня, в результаті якого було вбито Хасана Насраллу.

Кількість жертв поки що не відома.

ЦАХАЛ наразі не прокоментував цей удар.

Нагадаємо, 27 вересня армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала ударів по штабу "Хезболли" в одному з районів Бейруту. Ізраїльський журналіст Бен Каспіт заявив про можливу загибель Хасана Насралли.

30 вересня видання Newsweek повідомило, що Хасан Насралла задихнувся в бункері після ізраїльського авіаудару по його сховищу в Лівані.