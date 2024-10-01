Ізраїль офіційно оголосив, що почав наземну операцію на півдні Лівану (відео)

В ізраїльській армії уточнили, що наземну операцію розпочато за рішенням політичного керівництва країни, а цілі, які атакує ЦАХАЛ, становлять безпосередню загрозу для ізраїльських громад.

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Ізраїль офіційно оголосив, що розпочав наземну операцію на півдні Лівану під назвою "Північні стріли", спрямовану проти терористичних об'єктів та інфраструктури "Хезболли". Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу.

"Кілька годин тому війська ЦАХАЛу розпочали обмежені, локалізовані і цілеспрямовані наземні рейди на основі точних розвідувальних даних проти терористичних об'єктів та інфраструктури Хезболли на півдні Лівану", — йдеться у повідомленні.

В ізраїльській армії уточнили, що наземну операцію розпочато за рішенням політичного керівництва країни, а цілі, які атакує ЦАХАЛ в прикордонних селах Лівану, становлять безпосередню загрозу для ізраїльських громад на півночі Ізраїлю.

"Ізраїльські військово-повітряні сили і артилерія ЦАХАЛу підтримують сухопутні війська, завдаючи точних ударів по військових цілях в цьому районі", — зазначено у повідомленні.

ЦАХАЛ уточнив, що операція "Північні стріли" триватиме "відповідно до оцінки ситуації" та паралельно з бойовими діями в Газі та на інших напрямках.

"ЦАХАЛ продовжує діяти для досягнення цілей війни і робить все необхідне для захисту громадян Ізраїлю і повернення жителів півночі Ізраїлю до своїх домівок", — наголосили в ізраїльській армії.

Водночас у мережі з'явились відео з Бейрута, який зазнав авіаударів.

Нагадаємо, 30 вересня армія Ізраїлю закликала мешканців прикордонних поселень на півдні Лівану евакуюватися.

У цей же день видання Israel News Pulse повідомило, що ізраїльський спецназ перетнув ліванський кордон і підготував плацдарм для масштабного вторгнення.