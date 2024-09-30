Артилерійські удари, спецзназ і танки: ЗМІ повідомляють про вторгнення Ізраїлю в Ліван

Ізраїль стягнув до кордону з Ліваном десятки одиниць техніки — від танків до бронетранспортерів. Армія Лівану відійшла на кілька кілометрів від кордону з Ізраїлем.

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Наземне вторгнення Ізраїлю в Ліван очікується найближчим часом, йому передуватимуть потужні удари. Про це пише Israel News Pulse.

Очікуваному наземному вторгненню Ізраїлю до південного Лівану, що може розпочатися вже сьогодні ввечері, передуватиме значна хвиля ударів ізраїльських ВПС, ВМС та артилерійських підрозділів, розміщених уздовж кордону. Мета цих ударів — "пом'якшити" позиції терористичної організації "Хезболла" перед операцією.

Ізраїльська армія вже оголосила прикордонні райони Метула, Місгав Ам і Кфар Гіладі на півночі Ізраїлю "закритою військовою зоною", повідомляє The Times of Israel. У ЦАХАЛ заявили, що "вхід у ці райони суворо заборонений" до 6 жовтня.

Видання L'Orient Today повідомляє, що ліванська армія перекидає свої війська на південь країни, евакуювавши кілька військових центрів на лівано-ізраїльському кордоні. Зазначається, що загалом ліванська армія відступила на 5 кілометрів від кордону з Ізраїлем.

Американський телеканал CNN повідомляє, що Ізраїль стягнув до кордону з Ліваном близько 100 ізраїльських одиниць техніки, від танків до вантажівок і бронетранспортерів.

Як зазначив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, через інтенсивність бойових дій понад 10 000 миротворців ООН у Лівані не зможуть здійснювати свої обов'язки з патрулювання територій.

Тим часом, як повідомляє видання newsru.co.il, за півтора кілометра від міжнародного аеропорту Бейрута ВПС ЦАХАЛу знищили установки для запуску ракет класу "земля-повітря". Завдають ударів і по цілях прикордонної зони. Після цього було зафіксовано запуск близько десятка ракет із Лівану в бік Хайфської затоки і центральної частини Галілеї, було активовано систему ППО, частину ракет було перехоплено.

Ізраїль і Ліван на карті Близького Сходу Фото: Скриншот

Ізраїльський політичний оглядач Аміхай Штайн в ефірі державної телерадіокомпанії Ізраїлю KAN заявив, що ізраїльські танки вже на території Лівану. Водночас він послався на арабські ЗМІ, які, за його словами, вже видалили це повідомлення.

У Держдепартаменті США тим часом заявили, що Ізраїль на території Лівану наразі здійснює обмежену діяльність.

Чому Ізраїль воює з Ліваном

7 жовтня 2023 року розпочався збройний конфлікт між Державою Ізраїль і палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС, яке панує в секторі Газа. Вторгнення ХАМАСу на територію Ізраїлю призвело до значних жертв і захоплення заручників. У відповідь Ізраїль почав наземну операцію в секторі Газа. На допомогу ХАМАСу у війні прийшли підтримувані Іраном угруповання "Хезболла" (Ліван і Сирія) і хусити (Ємен). 23 вересня 2024 року Ізраїль оголосив про операцію "Стріли півночі" проти бойовиків "Хезболли" в Лівані, щоб знищити їхню військову інфраструктуру і створити умови для повернення евакуйованих мешканців північних районів Ізраїлю до своїх домівок. У результаті Армія оборони Ізраїлю завдала безліч високоточних ударів по Лівану, ліквідувавши кілька високопоставлених командирів "Хезболли", серед яких був і її лідер Хасан Насралла.

Крім того, раніше в Ізраїлю та Лівану вже було дві війни за території, у 1982 і 2000 роках. І досі є13 спірних ділянок уздовж кордону.

Нагадаємо, ліванське угруповання "Хезболла" офіційно підтвердило смерть свого лідера Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару в Бейруті. Він задихнувся в бункері токсичними парами, які просочилися в підземне укриття