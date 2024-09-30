Ізраїль перетнув кордон із Ліваном і готується до масштабного вторгнення, — ЗМІ

На кордоні з Ліваном концентрується важка бронетехніка ЦАХАЛу. Вторгнення в країну, як зазначають зарубіжні ЗМІ, Ізраїль може почати вже найближчим часом.

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Ізраїльський спецназ перетнув ліванський кордон і підготував плацдарм для масштабного вторгнення. Очікується, що військові дії в Лівані розпочнуться протягом 72 годин, повідомляє Israel News Pulse.

Ізраїльські сили спеціального призначення та інші підрозділи почали невелике вторгнення в південний Ліван, використовуючи як тунелі, так і наземні шляхи для проведення рейдів.

Повідомляється, що ці операції спрямовані на підготовку регіону до потенційного широкомасштабного вторгнення.

Ліванське інформаційне видання Al-Mayadeen, пов'язане з терористичною організацією "Хезболла", повідомляє про "незвичайні пересування" ізраїльських військових уздовж кордону з південним Ліваном. Зазначається, що танки та бронемашини наблизилися до кордону, сигналізуючи про потенційну військову активність.

Ізраїль уже повідомив Вашингтон, що планує обмежену наземну операцію в Лівані, яка може розпочатися найближчим часом, пише видання Washington Post із посиланням на неназваного американського чиновника.

Планована Ізраїлем кампанія буде меншою, ніж його остання війна проти "Хезболли" 2006 року, і зосередиться на зачистці інфраструктури бойовиків уздовж кордону, щоб усунути загрозу для ізраїльських прикордонних громад, сказав американський чиновник, виступаючи на умовах анонімності.

Як повідомляє CNN, у суботу, 29 вересня, президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання, чи неминуче наземне вторгнення ізраїльських військ до Лівану, заявив, що "настав час для припинення вогню".

Після того, як стало відомо про те, що ЦАХАЛ увійде в південні регіони Лівану, глава Білого дому заявив, що необхідне негайне припинення вогню.

Американський чиновник підтвердив CBS News, що Ізраїль повідомив США про намір почати обмежене наземне вторгнення до Лівану, яке, за його словами, може розпочатися протягом кількох годин. Кореспонденти телеканалу підтверджують, що танки й бронетехніка скупчуються на ізраїльській стороні північного кордону країни з Ліваном.

Водночас міністр оборони Йоав Галант наголосив, що наступний етап війни проти "Хезболли" розпочнеться вже незабаром. Він стане важливим чинником у зміні безпекової ситуації та дасть змогу повернутися жителям до їхніх домівок.

Telegram-канал "Израильские трудовыебудни" зазначає, що для того, щоб ліквідувати ракетні можливості ближнього радіусу й у такий спосіб убезпечити північ Ізраїлю, Силам оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) необхідно зайти щонайменше на південь Лівану та зачистити там територію від складів із ракетами, пускових установок і терористів.

"Іншого варіанту просто немає", — пишуть автори каналу, додаючи, що жителі півночі, які регулярно піддаються ракетним обстрілам "Хезболли", а також ті, що були вимушені покинути свої домівки, вже 11 місяців вимагають "провести наземну операцію".

Нагадаємо, підтримуване Іраном ліванське радикальне угруповання "Хезболла", яке офіційно підтвердило смерть свого лідера Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару в Бейруті. Він задихнувся в бункері токсичними парами, які просочилися в підземний притулок.