Артиллерийские удары, спецзназ и танки: СМИ сообщают о вторжении Израиля в Ливан

Израиль стянул к границе с Ливаном десятки единиц техники — от танков до бронетранспортеров. Армия Ливана отошла на несколько километров от границы с Израилем.

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Наземное вторжение Израиля в Ливан ожидается в ближайшее время, ему будут предшествовать мощные удары. Об этом пишет Israel News Pulse.

Ожидаемое наземное вторжение Израиля в южный Ливан, которое может начаться уже сегодня вечером, будет предшествовать значительная волна ударов израильских ВВС, ВМС и артиллерийских подразделений, размещенных вдоль границы. Цель этих ударов — "смягчить" позиции террористической организации "Хезболла" перед операцией.

Израильская армия уже объявила приграничные районы Метула, Мисгав Ам и Кфар Гилади на севере Израиля "закрытой военной зоной", сообщает The Times of Israel. В ЦАХАЛ заявили, что "вход в эти районы строго запрещен" до 6 октября.

Изданию L'Orient Today сообщает, что ливанская армия перебрасывает свои войска на юг страны, эвакуировав несколько военных центров на ливано-израильской границе. Отмечается, что в общей сложности ливанская армия отступила на 5 километров от границы с Израилем.

Американский телеканал CNN сообщает, что Израиль стянул к границе с Ливаном около 100 израильских единиц техники, от танков до грузовиков и бронетранспортеров.

Как отметил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, из-за интенсивности боевых действий более 10 000 миротворцев ООН в Ливане не смогут осуществлять свои обязанности по патрулированию территорий.

Тем временем, как сообщает издание newsru.co.il, в полутора километрах от международного аэропорта Бейрута ВВС ЦАХАЛа уничтожили установки для запуска ракет класса "земля-воздух". Наносятся удары и по целям приграничной зоне. После этого был зафиксирован запуск около десятка ракет из Ливана в сторону Хайфского залива и центральной части Галилеи, была активирована система ПВО, часть ракет была перехвачена.

Израиль и Ливан на карте Ближнего Востока Фото: Скриншот

Израильский политический обозреватель Амихай Штайн в эфире государственной телерадиокомпании Израиля KAN заявил, что израильские танки уже на территории Ливана. При этом он сослался на арабские СМИ, которые, по его словам, уже удалили это сообщение.

В Госдепартаменте США тем временем заявили, что Израиль на территории Ливана в настоящее время осуществляет ограниченную деятельность.

Почему Израиль воюет с Ливаном

7 октября 2023 года начался вооруженный конфликт между Государством Израиль и палестинской исламистской группировкой ХАМАС, правящей в секторе Газа. Вторжение ХАМАСа на территорию Израиля привело к значительным жертвам и захвату заложников. В ответ Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. На помощь ХАМАСу в войне пришли поддерживаемые Ираном группировки "Хезболла" (Ливан и Сирия) и хуситы (Йемен). 23 сентября 2024 года Израиль объявил об операции "Стрелы севера" против боевиков "Хезболлы" в Ливане, чтобы уничтожить их военную инфраструктуру и создать условия для возвращения эвакуированных жителей северных районов Израиля в свои дома. В результате Армия обороны Израиля нанесла множество высокоточных ударов по Ливану, ликвидировав несколько высокопоставленных командиров "Хезболлы", среди которых был и ее лидер Хасан Насралла.

Кроме того, ранее у Израиля и Ливана уже было две войны за территории, в 1982 и 2000 годах. До сих пор существуют 13 спорных участков вдоль границы.

Напомним, ливанская группировка "Хезболла" официально подтвердила смерть своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара в Бейруте. Он задохнулся в бункере токсичными парами, которые просочились в подземное убежище.