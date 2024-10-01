"Не менше 500 метрів": ЦАХАЛ закликав мешканців півдня Лівану евакуюватися

Як зазначив речник ЦАХАЛ для арабських ЗМІ Авіхай Адрей, мешканці південних околиць Бейрута повинні негайно покинути будівлі, адже ізраїльська армія буде "діяти агресивно".

Related video

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликала мешканців прикордонних поселень на півдні Лівану евакуюватися. Про це повідомив речник ЦАХАЛ для арабських ЗМІ Авіхай Адрей.

"Термінове попередження жителям південних околиць Бейрута. Усім присутнім у зазначених на конкретних картах будівлях та прилеглих до них будівлях у наступних мікрорайонах: Бузок, Харет Грейк, Бурдж-ель-Барайн. Ви знаходитесь поблизу інтересів і об'єктів терористичної Хезболли, і тому ЦАХАЛ буде діяти проти них агресивно", — зазначив Авіхай Адрей.

Він порадив мешканцям вищевказаних населених пунктів негайно евакуюватися з будівель.

"Задля вашої безпеки та безпеки членів вашої родини, ви повинні негайно покинути будівлі та відійти від них на відстань не менше 500 метрів", — наголосив Авіхай Адрей.

Водночас ізраїльське видання Haaretz повідомило, що ізраїльські військові запустили світлові снаряди над Сідоном і Дахією.

Нагадаємо, 30 вересня видання Israel News Pulse повідомило, що ізраїльський спецназ перетнув ліванський кордон і підготував плацдарм для масштабного вторгнення.

У цей же день стало відомо, що армія Лівану відійшла на кілька кілометрів від кордону з Ізраїлем.