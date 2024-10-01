"Не менее 500 метров": ЦАХАЛ призвал жителей юга Ливана эвакуироваться

Как отметил представитель ЦАХАЛ для арабских СМИ Авихай Адрей, жители южных окраин Бейрута должны немедленно покинуть здания, ведь израильская армия будет "действовать агрессивно".

Related video

Армия Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей приграничных поселений на юге Ливана эвакуироваться. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ для арабских СМИ Авихай Адрей.

"Срочное предупреждение жителям южных окраин Бейрута. Всем присутствующим в указанных на конкретных картах зданиях и прилегающих к ним зданиях в следующих микрорайонах: Сирень, Харет Грейк, Бурдж-эль-Барайн. Вы находитесь вблизи интересов и объектов террористической Хезболлы, и поэтому ЦАХАЛ будет действовать против них агрессивно", — отметил Авихай Адрей.

Он посоветовал жителям вышеуказанных населенных пунктов немедленно эвакуироваться из зданий.

"Для вашей безопасности и безопасности членов вашей семьи, вы должны немедленно покинуть здания и отойти от них на расстояние не менее 500 метров", — подчеркнул Авихай Адрей.

В то же время израильское издание Haaretz сообщило, что израильские военные запустили световые снаряды над Сидоном и Дахией.

Напомним, 30 сентября издание Israel News Pulse сообщило, что израильский спецназ пересек ливанскую границу и подготовил плацдарм для масштабного вторжения.

В этот же день стало известно, что армия Ливана отошла на несколько километров от границы с Израилем.