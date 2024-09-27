Лідер "Хезболли" міг загинути від удару Ізраїлю: ЦАХАЛ підтвердив атаку на бункер в Бейруті

Командування ЦАХАЛ повідомило, що вдень 27 вересня завдало ударів по штабу "Хезболли" в одному з районів Бейруту. Ізраїльтяни поки що не можуть підтвердити, що ліквідували ватажка терористів Насраллу.

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Від удару Армії оборони Ізраїлю по бункеру проксі Ірану терористичної організації "Хезболли" міг загинути її ватажок Хасан Насралла. Пресслужба ЦАХАЛ вдень 27 вересня повідомила, що продовжує знищення сховищ терористів у Лівані. Про можливу загибель Насралли ізраїльський журналіст Бен Каспіт (Ben Caspit) написав у соцмережі X (Twitter).

Допис Ben Caspit з'явився у мережі приблизно о 20 год. 27 вересня. Журналіст посилається на власне анонімне джерело "у системі". Це джерело вже півтори години поспіль запевняє, що один з ударів ЦАХАЛ ліквідував Насраллу та решту верхівки "Хезболли". Підтверджень з інших джерел у дописі немає.

Війна в Ізраїлі — заява про можливу загибель Насралли 27 вересня Фото: Скриншот

Війна в Ізраїлі — деталі ударів по "Хезболлі"

Пресслужба Армії оборони Ізраїлю увечері 27 вересня опублікувала заяву з підсумками поточних ударів по "Хезболлі". Речник ізраїльського командування повідомив, що авіація завдала ракетних ударів по центральному штабу Хезболли, який розташований під житловими будинками в центрі Бейрута. Поки що ЦАХАЛ не може підтвердити, наскільки результативною була атака. Інформація уточнюється, пояснили ізраїльтяни.

Тим часом у соцмережах з'явились відео купи уламків будівлі, ймовірно, у Бейруті. Автори дописів стверджуються, що тут раніше був бункер Настралли. Поки що не відшукалось офіційних заяв "Хезболли" щодо долі ватажка.

Зазначимо, посилення ударів по схованках терористів почалось 19 вересня, писав Фокус. Саме тоді прем'єр-міністр Ізраїлю звернувся до співвітчизників і запевнив, що незабаром вони повернуться у північні регіони країни, звідки довелось виїхати через постійні обстріли "Хезболли" з території Лівану. Про початок спецоперації також повідомило командування ЦАХАЛ. У одному повідомленні військові показали дані розвідки: будівлі на півдні Лівану, в яких терористи ховали ракети, пускові установки та іншу зброю. Під будинками були тунелі та штаби, по яких 23 вересня завдали 800 ударів.

Перед цим відбулась ще одна спецоперація, внаслідок якої, як запевняв Насралла, загинуло 37 бойовиків, а 3 тис. отримали поранення. Ліванські ЗМІ опублікували кадри підриву пейджерів на поясах терористів. Згодом журналісти західних медіа з'ясували, що за підривом могла стояти ізраїльська компанія, яка заклала вибухівку у пристрої ще на етапі виробника, а потім продала їх "Хезболлі".

Нагадуємо, видання The New York Times розповіло, як до терористів в Лівані могли потрапити пейджери з вибухівкою. Тим часом у медіа опублікували фото жінки, яка керувала компанією-посередником.