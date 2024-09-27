Лидер "Хезболлы" мог погибнуть от удара Израиля: ЦАХАЛ подтвердил атаку на бункер в Бейруте

Командование ЦАХАЛ сообщило, что днем 27 сентября нанесло удары по штабу "Хезболлы" в одном из районов Бейрута. Израильтяне пока не могут подтвердить, что ликвидировали главаря террористов Насраллу.

Related video

От удара Армии обороны Израиля по бункеру прокси Ирана террористической организации "Хезболлы" мог погибнуть ее главарь Хасан Насралла. Пресс-служба ЦАХАЛ днем 27 сентября сообщила, что продолжает уничтожение убежищ террористов в Ливане. О возможной гибели Насраллы израильский журналист Бен Каспит (Ben Caspit) написал в соцсети X (Twitter).

Сообщение Ben Caspit появилось в сети около 20 час. 27 сентября. Журналист ссылается на собственный анонимный источник "в системе". Этот источник уже полтора часа подряд уверяет, что один из ударов ЦАХАЛ ликвидировал Насраллу и остальную верхушку "Хезболлы". Подтверждений из других источников в заметке нет.

Война в Израиле — заявление о возможной гибели Насраллы 27 сентября Фото: Скриншот

Война в Израиле — детали ударов по "Хезболле"

Пресс-служба Армии обороны Израиля вечером 27 сентября опубликовала заявление с итогами текущих ударов по "Хезболле". Представитель израильского командования сообщил, что авиация нанесла ракетные удары по центральному штабу Хезболлы, который расположен под жилыми домами в центре Бейрута. Пока что ЦАХАЛ не может подтвердить, насколько результативной была атака. Информация уточняется, пояснили израильтяне.

Между тем в соцсетях появились видео кучи обломков здания, вероятно, в Бейруте. Авторы сообщений утверждают, что здесь раньше был бункер Настраллы. Пока не отыскалось официальных заявлений "Хезболлы" о судьбе главаря.

Отметим, усиление ударов по тайникам террористов началось 19 сентября, писал Фокус. Именно тогда премьер-министр Израиля обратился к соотечественникам и заверил, что вскоре они вернутся в северные регионы страны, откуда пришлось уехать из-за постоянных обстрелов "Хезболлы" с территории Ливана. О начале спецоперации также сообщило командование ЦАХАЛ. В одном сообщении военные показали данные разведки: здания на юге Ливана, в которых террористы прятали ракеты, пусковые установки и другое оружие. Под домами были туннели и штабы, по которым 23 сентября нанесли 800 ударов.

Перед этим состоялась еще одна спецоперация, в результате которой, как уверял Насралла, погибло 37 боевиков, а 3 тыс. получили ранения. Ливанские СМИ опубликовали кадры подрыва пейджеров на поясах террористов. Позже журналисты западных медиа выяснили, что за подрывом могла стоять израильская компания, которая заложила взрывчатку в устройства еще на этапе производителя, а затем продала их "Хезболле".

Напоминаем, издание The New York Times рассказало, каким образом к террористам в Ливане могли попасть пейджеры со взрывчаткой. Между тем в медиа опубликовали фото женщины, которая руководила компанией-посредником.