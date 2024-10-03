Израиль мог атаковать авиабазу РФ в Сирии, где хранили оружие для "Хезболлы", — BILD

Израиль разбомбил базу через час после прибытия на нее иранского самолета Qeshm Fars Air, а российская ПВО пыталась сбить израильские ракеты, рассказывают источники издания.

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Израиль скорее всего нанес удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, чтобы уничтожить предназначенное для "Хезболлы" оружие. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Отмечается, что минувшей ночью рядом с единственной российской авиабазой в Сирии прогремела серия сильных взрывов. Немецкое издание предполагает, что это Израиль таким образом уничтожил партию оружия, которую собирались доставить из Ирана террористам "Хезболлы" через российскую базу.

Удар по авиабазе РФ в Сирии

На фото, которые попали в сеть, видно вблизи города Джебла мощные взрывы со стороны базы Хмеймим, которая расположена в 5 километрах от города. Вскоре после серии взрывов члены движения "Хезболла" и сирийские журналисты сообщили, что военные силы Израиля атаковали российскую базу.

"Израиль с помощью авиаударов уже много лет пытается нарушить поставки оружия "Хезболлы" через территорию Сирии. Однако до сих пор российская военная база не была целью этих атак. Россия, как Иран и "Хезболла", поддерживают сирийского правителя Башара Асада", — пишет издание.

Между тем сирийские журналисты сообщают, что Израиль атаковал базу после того, как туда прибыл грузовой самолет.

"Израильская атака была направлена на склад внутри российской базы Хмеймим. Израиль разбомбил базу через час после прибытия на нее иранского самолета Qeshm Fars Air", — написал журналист оппозиционной сирийской телекомпании Syria TV Абдулла аль-Муса.

Источники издания утверждают, что иранский самолет приземлился на российской базе в 10 утра в среду, 2 октября, и снова взлетел в 5 часов вечера, за 8 часов до ночных атак.

"Причиной нападений стал груз, который он перевозил под видом гуманитарной помощи для ливанцев", — добавил собеседник BILD.

Другие источники говорят, что оружие было уничтожено в 700 метрах от базы РФ, где оно хранилось после доставки иранским самолетом. Также сообщается, что российская ПВО пыталась сбить израильские ракеты.

Напомним, что 1 октября Иран атаковал Израиль. Во время атаки было выпущено почти 200 ракет. Армией обороны Израиля было перехвачено большинство из выпущенных 180 баллистических ракет.