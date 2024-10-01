ЦАХАЛ нанесет мощный удар ночью: Иран выпустил по Израилю почти 200 ракет (видео)

Иран подтвердил нанесение ракетных ударов по Израилю и пригрозил "сокрушительным ответом", а в Израиле отметили, что этот обстрел "будет иметь последствия". Фокус собрал о последствиях атаки все, что известно на данный момент.

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Во вторник, 1 октября, Иран по приказу верховного лидера аятолла Али Хаманеи начал ракетную атаку на Израиль. По сообщению Reuters, во время атаки было выпущено почти 200 ракет.

Атака на Израиль: последствия

В частности, в Тель-Авиве сообщалось о многочисленных падениях осколков и ракет. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео с мест падения иранских ракет.

Армией обороны Израиля перехвачено большинство из выпущенных 180 баллистических ракет. В результате иранской ракетной атаки на Израиль от осколков ракеты погиб один палестинец, еще два человека получили легкие телесные повреждения.

В сети делятся последствиями обстрела Израиля. На одном из видеороликов видно большую воронку, которая, вероятно, образовалась в результате падения ракеты.

Также был зафиксирован большой фрагмент ракеты, найденный в городе Тель-Шева.

Обломок ракеты после обстрела Израиля

В городе Раммала местные жители сняли, как они позируют с куском баллистической ракеты, упавшей в городе.

Иран и Израиль: какова реакция на атаку

Иран подтвердил нанесение ракетных ударов по Израилю и пригрозил "сокрушительным ответом", если Израиль проведет свою ответную атаку. Угрозы были размещены на странице представительства Ирана при Организации Объединенных Наций в соцсети X.

Там также заявили, что атака на Израиль — "законный и рациональный ответ" на "террористические акты" Израиля, в том числе нападения на иранских граждан и "посягательство на национальный суверенитет Ирана".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛа) отреагировала на ракетный удар Ирана по стране.

"Мы в состоянии повышенной готовности в обороне и наступлении, мы защитим граждан Израиля. Этот обстрел будет иметь последствия. У нас есть планы, и мы будем действовать в то время и в том месте, которые мы выберем", — отметил представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

В издании Ynet добавили, что ЦАХАЛ планирует нанести мощный удар ночью по всему Ближнему Востоку.

Атака Ирана на Израиль: реакция мира

Президент Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю защититься от иранских атак и сбивать ракеты, нацеленные на Израиль, сообщил во вторник Совет национальной безопасности Белого дома. Как отмечает Reuters, он вместе с вице-президентом Камалой Харрис следят за атакой из оперативного штаба Белого дома и регулярно получают обновленную информацию.

Атаку на Израиль осудил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По информации The Times of Israel, он заявил об осуждении "расширения конфликта на Ближнем Востоке", однако не упомянул об Иране.

"Это должно прекратиться. Нам абсолютно необходимо прекращение огня", — отметил Антониу Гутерриш.

Что предшествовало атаке на Израиль

Официальные лица США и Израиля заявили, что Иран готовится к ракетной атаке на Израиль после того, как израильские войска начали вторжение в южный Ливан. Тогда в армии страны уточнили, что наземная операция начата по решению политического руководства страны. Операция была направлена против террористических объектов и инфраструктуры "Хезболлы". Кстати, лидер террористической организации мог погибнуть именно от удара Израиля.