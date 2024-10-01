Атака Ирана на Израиль: приказ запустить ракеты отдал лично аятолла Али Хаменеи, — Reuters

По словам журналистов, многие из иранских ракет были перехвачены в воздушном пространстве соседней с Израилем Иордании.

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Начать ракетную атаку на Израиль приказал лично верховный лидер Ирана аятолла Али Хаманеи. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что об этом журналистам рассказал неназванный иранский чиновник. По его словам, сам Хаманеи сейчас находится "в безопасном месте".

Издание пишет, что Иран произвел атаку баллистическими ракетами по Израилю в ответ на кампанию ЦАХАЛа против союзника Тегерана, террористической организации "Хезболла", в Ливане. Эта кампания в Ливане является крупнейшей эскалацией региональной войны с тех пор, как год назад в секторе Газа начались боевые действия. Хотя Израиль пока характеризует ее как ограниченную, это первая за 18 лет подобная операция.

Журналисты заявили, что многие из иранских ракет были перехвачены в воздушном пространстве соседней с Израилем Иордании.

Ракетная атака на Израиль: что известно

Напомним, Иран начал ракетную атаку на Израиль. Сирены воздушной тревоги раздались по всей стране. Общее количество баллистических ракет примерно вдвое превышает количество запущенных Ираном в апреле — 99% из которых были перехвачены. США поддерживают и координируют с Израилем вопросы ПВО. И Израиль, и Соединенные Штаты прилагают значительные дипломатические усилия, чтобы предотвратить нападение Ирана, хотя неясно, насколько успешными будут эти усилия. Местные жители и журналисты сообщают, что сирены раздаются по всей территории Израиля.

Также Фокус писал, что Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. Израильские чиновники сообщили американским коллегам, что цель операции — ликвидировать позиции "Хезболлы" вдоль северной границы Израиля, чтобы создать условия для дипломатического соглашения, в соответствии с которым силы группировки будут отброшены за реку Эль-Литани, согласно тематической резолюции Совбеза ООН.