Иран запустил по Израилю более сотни ракет (видео)

О запуске ракет сообщила Армия обороны Израиля. О неизбежной атаке со стороны Ирана сообщали спецслужбы США.

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Иран начал ракетную атаку на Израиль. Сирены воздушной тревоги раздаются по всей стране. Об этом сообщили Силы обороны Израиля. Ожидается, что Иран запустит от 240 до 250 ракет двумя волнами по четырем целям в Израиле, включая штаб-квартиру Моссада и три авиабазы расположены к северу от Тель-Авива, сообщает израильский источник и высокопоставленный чиновник администрации США. Об этом сообщает ABC news.

Атака Ирана на Израиль

По словам представителя администрации США после запуска, ракеты должны достичь целей менее чем за 15 минут.

США и Израиль активировали все средства защиты, и Израиль "несомненно" примет ответные меры. Об этом сказал чиновник администрации США.

Общее количество баллистических ракет примерно вдвое превышает количество запущенных Ираном в апреле — 99% из которых были перехвачены.

Напомним, Соединенные Штаты предупредили Израиль несколько часов назад 1 октября, что атака Ирана, вероятно, состоится в течение следующих 12 часов.

Атака Ирана на Израиль

США поддерживают и координируют с Израилем вопросы ПВО. И Израиль, и Соединенные Штаты прилагают значительные дипломатические усилия, чтобы предотвратить нападение Ирана, хотя неясно, насколько успешными будут эти усилия. Местные жители и журналисты сообщают, что сирены раздаются по всей территории Израиля.

Атака Ирана на Израиль

После сообщений о неизбежном ракетном ударе Ирана по Израилю, посольство США в Иерусалиме обнародовало заявление, в котором приказывает всем государственным служащим и членам их семей "находиться на месте до дальнейшего уведомления".

Несколько рейсов Lufthansa и один рейс Swiss Air были перенаправлены обратно во Франкфурт, Германию и Турцию, когда они приближались к воздушному пространству Ирана.

Напомним, Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. Фокус выяснял, могут ли вмешаться в ситуацию США с одной стороны, а Россия с другой.