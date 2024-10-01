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Израиль против Ирана: потеряет ли Россия важного союзника в войне с Украиной

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Фото: Getty Images | Армия обороны Израиля, иллюстративное фото

Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. Могут ли вмешаться в ситуацию США с одной стороны, а Россия с другой — выяснял Фокус.

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О том, что войска ЦАХАЛа начали операцию "Северные стрелы" — ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды против террористических объектов "Хезболлы" в приграничной зоне на юге Ливана — сообщила Israel Defense Forces в своем Telegram.

"Эти цели расположены в селах недалеко от границы и представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Как отмечает Times of Israel, израильские чиновники сообщили американским коллегам, что цель операции — ликвидировать позиции "Хезболлы" вдоль северной границы Израиля, чтобы создать условия для дипломатического соглашения, в соответствии с которым силы группировки будут отброшены за реку Эль-Литани, согласно тематической резолюции Совбеза ООН.

Как отреагировали на ближневосточное обострение в США и РФ

Президент США Джо Байден заявил, что планирует переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также считает, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке надо избежать. В свою очередь CNN, ссылаясь на свои источники в Белом доме, сообщает, что в администрации президента США "серьезно обеспокоены" тем, что Иран, вероятно, готовит операцию-месть Израилю, после того как в столице Ливана Бейруте точечным ударом убили лидера поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" Хасана Насраллу.

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ЦАХАЛ ликвидировал лидера "Хезболлы" Хассана Насраллу 27 сентября в результате авиаудара.
Фото: Getty Images

Между тем российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил следующее: "Москва исходит из того, что Израиль хочет втянуть США в войну на Ближнем Востоке, тогда как иранские руководители ведут себя предельно ответственно, и это необходимо должным образом оценивать".

Несколько дальше пошел депутат Госдумы РФ, лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, который после ликвидации Насраллы заявил, что Россия должна последовать этому примеру и ликвидировать руководителей Украины. "Я убежден, что без ликвидации преступного террористического режима Зеленского и его главарей цели СВО не будут достигнуты", — заявил Миронов.

Дождется ли Иран гарантий от Путина

Иранцы прекрасно понимают, что главной задачей израильтян является стратегическое впечатление Ирана, которого можно достичь только втягиванием США в войну, отмечает директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. "Иран до сих пор колеблется с ответом, но период колебаний завершится после саммита БРИКС в Казани 22-24 октября. Ирану нужна сделка с Москвой, где должна быть гарантирована безопасность. Ослабление Ирана — на руку Украине, втягивание Москвы в войну — тоже нам на руку (жаль, если соскочат), а вот долгий конфликт автоматически порождает новые линии разлома, и для нас это не очень", — констатирует Семиволос.

В определенной степени соглашаются с такой оценкой и эксперты, с которыми пообщался Фокус.

Силы Кремля из-за ближневосточного конфликта ослабнут

В частности, политолог Игорь Петренко в разговоре с Фокусом замечает: "Для России новая горячая точка — это, прежде всего, новая точка внимания украинских союзников, которые будут задействовать здесь не только дипломатические, но и финансовые ресурсы. Поэтому Кремль заинтересован в дестабилизации и конфликтах там, где он не принимает непосредственного участия".

Между тем, отметив, что ресурсы РФ являются небезграничными, политолог добавил: "Россия тратит на ведение войны в Украине огромные ресурсы, пренебрегая потребностями собственного населения. Но, наряду с тем, РФ будет пытаться помогать Ирану путем поставки вооружения, ведения массированной пропагандистской кампании и тому подобное. То есть, Москва здесь не будет играть решающую роль, но она точно является тем субъектом, который способен подбрасывать хворост в огонь ближневосточного конфликта, а затем ее силы в российско-украинской войне не существенно, но ослабнут", — заключает Игорь Петренко.

Почему Тегеран будет меньше помогать Москве

В свою очередь политолог Игорь Рейтерович в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Возможности бросить какие-то ресурсы в пользу Ирана у РФ очень и очень ограничены. Более того, Кремль серьезно пострадает, поскольку значительную часть своих ресурсов Тегеран будет перебрасывать не в РФ, а на Ближний Восток. И хотя Иран заявил, что не будет принимать официального участия в операции в Ливане, свои прокси-группы там Тегеран непременно будет поддерживать, оказывая финансовую, военную, техническую и технологическую помощь. И для нашего врага в лице России, как он считает, ситуация выгодна с той точки зрения, что это будет отвлекать внимание от российско-украинской войны. Впрочем, это не совсем так".

Отметив, что сейчас Израиль демонстрирует индивидуальную силу, которая позволяет не привлекать Соединенные Штаты, политолог подчеркнул: "Таким образом, Кремль вряд ли может получить хоть какие-то серьезные дивиденды от ближневосточного обострения и раскрутить это в свою пользу".

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Верховный и духовный лидер Ирана Али Хаменеи на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 19 июля 2022 года.
Фото: РИА Новости

Украине же, считает Игорь Рейтерович, невыгодно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке в таком формате затягивался, поскольку это приведет к распылению сил союзников Киева. "Проблема затягивания действительно существует, но является ли она глобальной — вопрос. Ближневосточный конфликт существует десятки лет и, по большому счету, то, что он сейчас серьезно активизировался не означает чего-то чрезвычайного, потому что мир уже к этому привык", — подчеркивает эксперт.

Между тем по его убеждению, дальнейший процесс формирования так называемой "оси зла" при вероятном участии РФ может стать для Украины достаточно выгодной историей, поскольку "у кого-то дополнительно и широко откроются глаза и они увидят, на что способна Россия и что она вытворяет".

"В общем, я не делал бы апокалиптические выводы для Украины из-за обострения на Ближнем Востоке. Поскольку ситуация достаточно контролируема и пока она развивается по такому сценарию, который точно невыгоден РФ, волноваться не следует. А вот если бы Иран напрямую втянулся, а с другой стороны подключились бы Штаты, тогда нам действительно стоило бы нервничать, причем серьезно. Впрочем, этого не произошло и, думаю, не произойдет, потому что, как бы странно это ни звучало, в теократическом Иране оказалось более рациональное руководство, чем в Российской Федерации", — резюмирует Игорь Рейтерович.

Сотрудничество РФ с Ираном продолжится при любой погоде

Похожего мнения придерживается и политолог Петр Олещук. "Поскольку Иран пока напрямую не втягивается в ближневосточный конфликт, говорить о серьезном вовлечении РФ не приходится. Кремль разве что включит в этом направлении на высоких скоростях свою пропагандистскую машину. Ну, а максимум, о чем можно говорить — это вопросы, связанные с авиацией. Для Ирана с его устаревшими самолетами эта проблема является ключевой. Кроме того, в западных СМИ проходила информация, что РФ вроде бы должна предоставить хуситам — йеменским прокси Ирана — противокорабельные ракетные комплексы, но произойдет ли это, с учетом ограниченных ресурсных возможностей России, большой вопрос", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

По убеждению Петра Олещука, Украине "досыпает проблем" не столько обострение на Ближнем Востоке, сколько то, что РФ "при любой погоде и раскладах на Ближнем Востоке будет продолжать сотрудничество с Ираном".

В этом контексте следует отметить, что не далее как 30 сентября российский премьер Михаил Мишустин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и заявил, что ожидает, что Москва и Тегеран подпишут "всеобъемлющее соглашение" о стратегическом сотрудничестве на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани 22-24 октября.