Ракетный удар по Кривому Рогу: спасатели обнаружили жертву, под завалами еще есть люди (фото)

Кроме здания районного управления полиции в городе изуродованы 23 частных дома, 3 девятиэтажки и учебное заведение. Повреждены более восьми десятков авто.

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В пятницу, 27 сентября, Вооруженные силы Российской Федерации осуществили ракетный удар по городу Кривой Рог. Разрушениям подверглись здание районного управления полиции, жилые дома, автомобили. Об этом заявили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

В результате атаки пострадали пять человек, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.

"Двое госпитализированных. Трое пострадавших будут оправляться дома", — написал он в Теlegram.

Под завалами могут находиться еще четыре человека. Начальник ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Александр Ганжа в эфире "Суспільне Студия" заявил, что во время минуты тишины спасатели слышали обратную связь стуком.

В 13:13 глава ОГА Сергей Лысак уточнил, что под завалами админздания обнаружили тело женщины.

Кроме админздания изуродованы 23 частных дома, 3 девятиэтажки и учебное заведение. Повреждены более восьми десятков авто. Из них 8 — служебных.

Продолжаются спасательные работы. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.

При процессуальном руководстве Днепропетровской облпрокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно

Около 9:15 Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о прямом попадании в административное здание.

Штаб помощи пострадавшим развернули на Площади Освобождения, 2.

Напомним, в ночь на 27 сентября ВС РФ запустила одну баллистическую, две крылатые ракеты и 32 "Шахеды" по территории Украины. Силам ПВО работали в трех областях и сбили 24 беспилотника.

Больше всего в результате атаки пострадала Одесская область. Три человека погибли, еще 14 пострадали, среди них двое мальчиков 3 и 13 лет и 14-летняя девочка.