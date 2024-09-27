Ночной обстрел Измаила: есть жертвы, перед спасателями обвалилось здание (фото, видео)

Количество раненых, как отмечают в прокуратуре, возросло до 14 человек. Самому маленькому раненому в результате атаки — всего три года.

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Под утро 27 сентября ВС РФ прибегли к масштабному террору города Измаил. Об этом заявил председатель Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

"Россияне запустили ударные беспилотники по югу нашей области. Работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно", — отметил он.

По данным ОВА, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Еще 11 человек пострадали, среди них — ребенок.

"Повреждены частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, автомобили. В результате атаки вспыхнуло несколько пожаров, которые оперативно ликвидировали наши пожарные. Правоохранители фиксируют последствия террористического акта россиян. Людям оказывается вся необходимая помощь", — добавил Кипер.

Фото с места событий Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото с места событий Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что пострадавших по меньшей мере 12. Для тушения пожаров спасатели привлекали 4 единицы пожарной техники и 22 пожарных.

В Одесской областной прокуратуре сообщили, что количество раненых возросло до 14 человек. Трое из них — дети. Правоохранители начали расследование по факту нарушения обычаев войны.

По данным прокуратуры, в Одесской области в результате массированной атаки БПЛА пострадали двое мальчиков 3 и 13 лет и 14-летняя девочка.

Фото с места событий Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото с места событий Фото: ГСЧС

Напомним, ночью на 26 сентября ВС РФ обстреляли Запорожье. В городе пострадали 10 человек, 25-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

26 сентября жители Киева во время воздушной тревоги услышали звук, похожий на взрыв. Однако местные власти опровергли информацию о взрыве в столице. Эксперт по авиации Константин Криволап объяснил, что на самом деле могли слышать киевляне.