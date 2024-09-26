Взрывы в Киеве 26 сентября: эксперт объяснил их происхождение (видео)
В общем, по предположениям эксперта по авиации Константина Криволапа, есть несколько версий взрывов в столице
В четверг, 26 сентября, во время воздушной тревоги в столице могли слышать "хлопок" — это происходит тогда, когда МиГ преодолевает скорость звука. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.
"Этот хлопок, так называемый сверхзвуковой хлопок, он возникает тогда, когда объект увеличивает свою скорость и начинает летать со скоростью большей, чем скорость звука, он эту скорость звука уже преодолел, возможно, не при взлете с аэродрома, через пару минут он тогда уже преодолел скорость звука, этот МиГ-31 с этой ракетой", — рассказал он.
Константин Криволап высказал еще одну теорию, почему в Киеве могли слышать взрыв.
"Могли запустить "Калибр" по низкой траектории и по этой низкой траектории они проходили где-то там над Киевом. Всем известно, что в Киеве есть Patriot. Возможно, где-то здесь какой-то Patriot пустил по нему на перехват", — добавил эксперт.
Он отметил, что это необычная задача и вряд ли она была выполнена.
Напомним, 26 сентября одновременно с объявлением воздушной тревоги в Киеве был слышен звук взрыва. В КГВА отметили, что в столице не работало ПВО, по территории Киева ракетное вооружение врага не применялось и не было других военных факторов, которые могли быть причиной "взрыва". Мониторинговые каналы отмечали, что громкие звуки на самом деле были не взрывами, а последствиями преодоления звукового барьера.
Впоследствии стало известно о взрывах в Староконстантинове. Первый взрыв был еще до объявления воздушной тревоги,