Взрывы в Киеве 26 сентября: эксперт объяснил их происхождение (видео)

В общем, по предположениям эксперта по авиации Константина Криволапа, есть несколько версий взрывов в столице

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В четверг, 26 сентября, во время воздушной тревоги в столице могли слышать "хлопок" — это происходит тогда, когда МиГ преодолевает скорость звука. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.

"Этот хлопок, так называемый сверхзвуковой хлопок, он возникает тогда, когда объект увеличивает свою скорость и начинает летать со скоростью большей, чем скорость звука, он эту скорость звука уже преодолел, возможно, не при взлете с аэродрома, через пару минут он тогда уже преодолел скорость звука, этот МиГ-31 с этой ракетой", — рассказал он.

5:33 – 7:00

Константин Криволап высказал еще одну теорию, почему в Киеве могли слышать взрыв.

"Могли запустить "Калибр" по низкой траектории и по этой низкой траектории они проходили где-то там над Киевом. Всем известно, что в Киеве есть Patriot. Возможно, где-то здесь какой-то Patriot пустил по нему на перехват", — добавил эксперт.

Он отметил, что это необычная задача и вряд ли она была выполнена.

Напомним, 26 сентября одновременно с объявлением воздушной тревоги в Киеве был слышен звук взрыва. В КГВА отметили, что в столице не работало ПВО, по территории Киева ракетное вооружение врага не применялось и не было других военных факторов, которые могли быть причиной "взрыва". Мониторинговые каналы отмечали, что громкие звуки на самом деле были не взрывами, а последствиями преодоления звукового барьера.

Впоследствии стало известно о взрывах в Староконстантинове. Первый взрыв был еще до объявления воздушной тревоги,