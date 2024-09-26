В Киеве слышали взрывы после пуска "Кинжалов" на Староконстантинов: детали ракетной атаки ВС РФ

Первый взрыв в Староконстантинове прогремел еще до объявления воздушной тревоги. Звуки взрывов также слышали корреспонденты Фокуса в Киеве и Киевской области, однако столичная военная администрация подчеркнула, что ВС РФ не использовали ракетное вооружение для ударов по городу.

Related video

В четверг, 26 сентября, в 10:00 по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за пуска ракет "Кинжал". Воздушные силы сообщили о ракетах на Хмельницкую область.

Тревога была объявлена по всей территории в Украине Фото: alerts.in.ua

Telegram-канал "Реальный Хмельницкий" сообщил о мощных взрывах в Староконстантинове.

Важно

В Воздушных силах рассказали причину частых атак на Староконстантинов

Также сообщается, что первый взрыв в городе прогремел еще до того, как была объявлена тревога.

Мониторинговые каналы информируют, что предварительно, было две ракеты типа "Кинжал", пуски которых осуществлялись двумя самолетами МиГ-31К из района Тульской/Липецкой области РФ.

Отбой тревоги объявили в 10:36

Отбой тревоги в Украине Фото: alerts.in.ua

В то же время в Киевской и Житомирской областях жители якобы слышали взрывы, но тревога не была объявлена.

Киевская городская военная администрация призвала не паниковать и проинформировала, что перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали. По территории Киева ракетное вооружение врага не применялось.

Мониторинговые каналы "успокоили", что громкие звуки на самом деле были не взрывами, а последствиями преодоления звукового барьера.

Ракета, как объясняют, летит на почти гиперзвуковой скорости на финальной стадии, соответственно вдоль ее движения, обычно это Черниговская, Киевская, Житомирская, Винницкая и Хмельницкая области — слышны громкие звуки, которые можно спутать со взрывом.

Не исключаются также и дополнительные звуки от попыток перехватить цели в отдельных регионах.

В Украине снова объявлена воздушная тревога Фото: alert.in.ua

Впрочем, уже через несколько минут после отбоя, в Украине снова объявили воздушную тревогу, а Воздушные силы сообщили о двух "Кинджалах" на Староконстантинов.

Напомним, в ночь с 13 на 14 июня российские оккупанты обстреляли Украину. Основным направлением вражеского удара стал Староконстантинов в Хмельницкой области.

Российские оккупанты 26 августа совершили массированную воздушную атаку по территории Украины. В частности, в Хмельницкой громаде зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры.