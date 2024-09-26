У Києві чули вибухи після пуску "Кинджалів" на Старокостянтинів: деталі ракетної атаки ЗС РФ

Перший вибух у Старокостянтинові пролунав ще до оголошення повітряної тривоги. Звуки вибухів також чули кореспонденти Фокусу у Києві та Київській області, однак столична військова адміністрація наголосила, що ЗС РФ не використовували ракетне озброєння для ударів по місту.

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У четвер, 26 вересня, о 10:00 по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через пуск ракет "Кинджал". Повітряні сили повідомили про ракети на Хмельницьку область.

Тривога була оголошена по всій території в Україні Фото: alerts.in.ua

Telegram-канал "Реальний Хмельницький" повідомив про потужні вибухи у Старокостянтинові.

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Також повідомляється, що перший вибух у місті пролунав ще до того, як було оголошено тривогу.

Моніторингові канали інформують, що попередньо, було дві ракети типу "Кинджал", пуски яких здійснювалися двома літаками МіГ-31К з району Тульської/Липецької області РФ.

Відбій тривоги оголосили о 10:36

Відбій тривоги в Україні Фото: alerts.in.ua

Водночас у Київській та Житомирській областях жителі нібито чули вибухи, але тривога не була оголошена.

Київська міська військова адміністрація закликала не панікувати та поінформувала, що перед і під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали. По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося.

Моніторингові канали "заспокоїли", що гучні звуки насправді були не вибухами, а наслідками подолання звукового бар'єра.

Ракета, як пояснюють, летить на майже гіперзвуковій швидкості на фінальній стадії, відповідно вздовж її руху, зазвичай це Чернігівська, Київська, Житомирська, Вінницька та Хмельницька області — чути гучні звуки, які можна сплутати з вибухом.

Не виключаються також і додаткові звуки від спроб перехопити цілі в окремих регіонах.

В Україні знову оголошена повітряна тривога Фото: alert.in.ua

Утім, вже через кілька хвилин після відбою, в Україні знову оголосили повітряну тривогу, а Повітряні сили повідомили про два "Кинджали" на Старокостянтинів.

Нагадаємо, в ніч із 13 на 14 червня російські окупанти обстріляли Україну. Основним напрямком ворожого удару став Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Російські окупанти 26 серпня здійснили масовану повітряну атаку по території України. Зокрема, в Хмельницькій громаді зафіксоване влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури.