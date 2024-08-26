"Ситуація доволі складна": міський голова Хмельницького про наслідки ракетної атаки

Внаслідок масованої атаки є знеструмлення споживачів в областному центрі та Хмельницькій ОТГ. Також світло зникло у частині Хмельницького району.

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Російські окупанти 26 серпня здійснили масовану повітряну атаку по території України. Вибухи лунали в 15 областях. Зокрема, в Хмельницькій громаді зафіксоване влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

"Працювали наші сили ППО. Разом із тим, маємо пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури у нашій громаді. Зважаючи на загальну ситуацію в усій енергосистемі ситуація доволі складна. На разі, усі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів терористів. Вже забезпечено водопостачання та роботу каналізаційного господарства в автономному режимі", — проінформував він.

Мер Хмельницького зазначив, що проводяться усі відповідні заходи із відновлення електропостачання, а електроенергія зʼявлятиметься поступово.

В місті обмежено рух електротранспорту.

Жертв і постраждалих від терористичних атак в громаді немає. Зафіксовані пошкодження житлових будинків та автомобілів.

У Хмельницькій ОВА розпорядилися розпочати роботу "Пунктів незламності", щоб жителі мали можливість підзарядити телефони та отримати необхідні першочергові послуги.

В "Хмельницькобленерго" повідомили, що внаслідок масованої атаки є знеструмлення споживачів у місті Хмельницькому та Хмельницькій ОТГ. Також електрична енергія відсутня у частині Хмельницького району.

"Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого заживлення критичної інфраструктури та відновлення розподілу електричної енергії споживачам", — йдеться в повідомленні.

Ракетна атака по Україні 26 серпня: що відомо

У понеділок, 26 серпня, Росія завдала одного з найбільших комбінованих ударів по території України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ворог випустив понад сотню ракет різних типів та близько сотні "шахедів". Вибухи лунали в 15 регіонах України.

У Одесі після російського обстрілу 26 серпня отримали поранення четверо людей, серед них — 10-річна дитина, повідомили у Одеській ОВА. На Вінниччині поранено одну людину та є пошкодження приватного будинку.

Також вибухи лунали на Львівщині і Житомирщині. Є поранені та загиблі.