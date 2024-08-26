"Ситуация довольно сложная": городской голова Хмельницкого о последствиях ракетной атаки

В результате массированной атаки есть обесточивание потребителей в областном центре и Хмельницкой ОТГ. Также свет исчез в части Хмельницкого района.

Related video

Российские оккупанты 26 августа осуществили массированную воздушную атаку по территории Украины. Взрывы раздавались в 15 областях. В частности, в Хмельницкой общине зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

"Работали наши силы ПВО. Вместе с тем, имеем повреждения объектов энергетической инфраструктуры в нашей громаде. Учитывая общую ситуацию во всей энергосистеме ситуация довольно сложная. На данный момент, все службы работают над ликвидацией последствий ударов террористов. Уже обеспечено водоснабжение и работу канализационного хозяйства в автономном режиме", — проинформировал он.

Мэр Хмельницкого отметил, что проводятся все соответствующие мероприятия по восстановлению электроснабжения, а электроэнергия будет появляться постепенно.

В городе ограничено движение электротранспорта.

Жертв и пострадавших от террористических атак в громаде нет. Зафиксированы повреждения жилых домов и автомобилей.

В Хмельницкой ОГА распорядились начать работу "Пунктов несокрушимости", чтобы жители имели возможность подзарядить телефоны и получить необходимые первоочередные услуги.

В "Хмельницкоблэнерго" сообщили, что в результате массированной атаки есть обесточивание потребителей в городе Хмельницком и Хмельницкой ОТГ. Также электрическая энергия отсутствует в части Хмельницкого района.

"Энергетики делают все возможное для скорейшего запитки критической инфраструктуры и восстановления распределения электрической энергии потребителям", — говорится в сообщении.

Ракетная атака по Украине 26 августа: что известно

В понедельник, 26 августа, Россия нанесла один из крупнейших комбинированных ударов по территории Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что враг выпустил более сотни ракет различных типов и около сотни "шахедов". Взрывы раздавались в 15 регионах Украины.

В Одессе после российского обстрела 26 августа получили ранения четыре человека, среди них — 10-летний ребенок, сообщили в Одесской ОГА. В Винницкой области ранен один человек и есть повреждения частного дома.

Также взрывы раздавалисьна Львовщине и Житомирщине. Есть раненые и погибшие.